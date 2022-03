Se billederne: Nu rives den farlige bygning ned

Branden har gjort ejendommen på Grøndals Parkvej i Vanløse så ustabil, at man er begyndt at rive den ned.

- I og med at branden har været så voldsom er der sammenstyrtningsfare mange steder, og derfor er målet lige nu at få fjernet så meget af bygningen ud mod Godthåbsvej, at vejen kan genåbnes i morgen, siger vagthavende operationschef ved Hovedstadens Beredskab Frank Trier Mikkelsen

Åbningen af Grøndals Parkvej har længere udsigter.

De massive ødelæggelser er tydelige på billederne, Ekstra Bladets fotograf søndag har taget af bygningen:



Foto: Kenneth Meyer

Foto: Kenneth Meyer

Foto: Kenneth Meyer

Foto: Kenneth Meyer

Brandvæsnet har ifølge operationschefen stadig 14-16 folk på stedet. Deres primære opgave lige nu er at efterslukke de gløder, der viser sig, når de store kraner grabber materiale op fra bygningen. Ellers kan branden blusse op igen.

Operationschefen fortæller, at arbejdet med at sikre bygningen startede i aftes.

- De rager tagdele og murdele ned, og vi har været i gang hele natten med at efterslukke.

Foto: Kenneth Meyer

De tager det farligste først

Vagtchef ved Københavns Politi, Dyre Sønnicksen, oplyser til Ekstra Bladet, at ejendommen har taget meget skade i branden.

- Branden har gjort bygningen farlig. Den er ustabil og kan styrte sammen på sådan en måde, at det ikke kan genopbygges forsvarligt.

- Man er i fuld gang med at rive bygningen ned, og det er besluttet, at man tager det farligste først, og så vil man vurdere løbende, hvordan resten ser ud, når man arbejder sig ind i bygningen.

Det er fortsat ikke muligt for brandvæsnet at gå ind i boligkomplekset, som husede omkring 90 familier. De er nu hjemløse og har mistet alle deres ejendele. Anette Bjerregaard har mistet begge sine forældre, og formentlig nu også de ting, hun havde arvet fra dem.