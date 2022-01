Se video: Politiet efterlyser mand efter bevæbnet røveri i Rema 1000

Østjyllands Politi beder nu offentligheden om hjælp til at få identificeret manden, der på overvågningsvideoen går om bag kassen med en kniv

Onsdag fik Østjyllands Politi en anmeldelse om et røveri i Rema 1000 på Kirketorvet i Tranbjerg i det sydlige Aarhus.

Nu beder politikredsen offentligheden om hjælp til at få identificeret manden.

Det skriver Østjyllands Politi i en pressemeddelelse torsdag eftermiddag.

Politiet har i pressemeddelelsen vedhæftet en video, hvor man kan se manden komme gående ind i butikken, hvorefter han går direkte om bag kassen med en kniv i hånden.

Du kan se videoen, som politiet har sendt ud, i videofeltet over artiklen.

Ifølge politiet har gerningsmanden truet kassemedarbejderen, så han fik mulighed for at åbne kassen og stjæle et bundt pengesedler.

Manden løb efter røveriet fra stedet i nordlig retning.

Har man oplysninger i sagen, kan Østjyllands Politi kontaktes på 114.