Med blod sejlende ned ad ansigtet forsøger en tidligere AK81'er ved højlys dag at komme på benene foran hobevis af mennesker. Det mislykkes, og han falder igen til jorden.

Han er forinden blevet udsat for rå vold, og episoden skriver sig ind i en af de 'utallige' voldsepisoder, som ifølge dem selv fik en flok christianitter til natten til tirsdag denne uge at barrikadere Pusher Street i håb om at få politi og politikere til at reagere på forråelsen i hashgaden.