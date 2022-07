Se videoen: To kvinder sigtet for at påkøre antiislamisk leder

Lederen af Stopp Islamiseringen av Norge' (Sian), Lars Thorsen, blev lørdag eftermiddag påkørt efter en koranafbrænding.

Norsk politi har efterfølgende sigtet to kvinder for groft legemsangreb. De mistænker den ene for at have ført bilen, hvori Lars Thorsen befandt sig, mens den anden kvinde var passager.

Det skriver VG.

Føreren af bilen blev umiddelbart efter episoden anholdt på en parkeringsplads. Her lod hun sig afhøre af politiet, men har efterfølgende ikke ønsket at udtale sig.

Det oplyser politiadvokat Aase Schartum-Hansen fra Oslo politidistrikt til VG.

– Det kan blive aktuelt at udvide sigtelserne, men det er for tidligt at sige noget om på nuværende tidspunkt. Efterforskningen er i sin indledende fase, siger hun til VG.

Påkørslen skete efter en politisk markering, hvor Sian gennemførte koranafbrændinger. Videobilleder viser, at Sian-lederen øjensynligt brænder en Koran af i et vejkryds, og der opstår en anspændt stemning på stedet, før Lars Thorsen og hans følge kører videre.

Ruller rundt på taget

På videoen kan man se, hvordan en grå Mercedes flere gange forsøger at presse bilen med Lars Thorsen. Det resulterer i, at føreren til sidst mister herredømmet over bilen, der ruller rundt og lander på taget.

Ud over Lars Thorsen befandt der sig fire andre personer i bilen. Fire blev kørt til lægevagt, mens en blev kørt på sygehuset. Ingen kom alvorligt til skade.

Politiet har beslaglagt den grå Mercedes, der havde tydelige skader på fronten og venstre side.

Sian skulle oprindelig holde en markering uden for Stortinget i Oslo lørdag, hvor det også var planen at afbrænde en Koran.

Denne markering blev dog standset af politiet med den begrundelse, at trusselsniveauet er hævet efter et masseskyderi i den norske hovedstad sidste weekend.

En 43-årige mand er blevet sigtet for terror efter angrebet i Oslo natten til lørdag.

Under angrebet blev to mænd - den ene i 50'erne, den anden i 60'erne - dræbt og 21 andre såret.

Rasmus Paludan var i Norge i februar, hvor han deltog i en Sian-demonstration foran Stortinget i Oslo. Ved den lejlighed blev der ikke sat ild til nogen Koran.

Det er som udgangspunkt ikke strafbart at afbrænde Koraner i Norge.