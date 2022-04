Se videoerne: Desperate unge kravler over hegnet

Talrige unge er samlet foran Tivoli, der har lukket for portene til Fredagsrock. Unge mennesker hopper over hegnet, og politiet er talstærkt til stede

Skuffelsen er stor hos utallige unge mennesker, der fredag står samlet foran Tivoli. De havde håbet på at skulle se Artigeardit og Andreas Odbjerg fra plænen i Tivoli, men alle indgange blev lukket halvanden time før koncerten, da man vurderede, at der ikke var plads til flere.

Men det er ikke alle, der vil lade de lukkede porte sætte en stopper for deres aften. Derfor ses flere unge forsøge at finde alternative ruter ind til plænen.

Ekstra bemanding ved hegnet

Ekstra Bladet har modtaget billeder og videoer af folk, der på atletisk vis forsøger at komme om på den anden side af hegnet. Og ifølge Tivolis pressechef Torben Plank er man opmærksom på problemet.

- Det er nede omkring Glyptoteket, og vi har ekstra bemanding dernede langs hegnet, som holder øje, siger pressechefen og fortæller, at folk bliver sendt tilbage, hvis de vil over hegnet, siger han til Ekstra Bladet.

Han har desuden skrevet på Twitter, at der står Tivoliberedskab på begge sider af hegnet, og at de 'ikke kommer ind'.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Unge forsøger at kravle over hegnet til Tivoli. Foto: Frederikke Stage

Han fortæller derudover, at de på forhånd havde advaret om, at det kunne blive nødvendigt at lukke for adgangen i aften, da det er to af tidens store navne, der står på plakaten.

- Vores beredskab har vurderet, at der ikke kunne lukkes flere ind, hvis det ikke skulle gå ud over den samlede oplevelse for vores gæster. Det er selvfølgelig ærgerlig, men vores erfaring siger os, at det er det rigtige at gøre, siger Torben Plank.

En person anholdt

Klokken 22.30 fortæller vagtchef hos Københavns Politi Thomas Hjermind, at der indtil videre er blevet foretaget en enkelt anholdelse i forbindelse med fredagens uro uden for Tivoli. Der er tale om en dreng under 18, som er blevet taget med på stationen.

- Han er blevet anholdt på grund af noget uorden i forbindelse med noget politiforretning, fortæller han.

Han fortæller også, at politiet stadig er til stede for at regulere trafikken og skabe ro i området. Der er stadig mange til stede, men præcis hvor mange kan han ikke sige.

- Det bevæger sig hele tiden op og ned, og folk går forbi. Men det er altså nedadgående med antal mennesker, og stemningen er fin for nuværende.