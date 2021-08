Seks år fængsel: Ungt bandemedlem opbevarede dynamit

En 22-årig mand blev onsdag idømt seks års fængsel, efter han blev kendt skyldig i at være i besiddelse af en pistol med tilhørende ammunition samt 321 gram dynamit og en machete.

Det skriver Københavns Politi i en pressemeddelelse.

Retten vurderede, at alle de ulovlige sager blev opbevaret som et led i bandekonflikten i 2020, der førte til ni skudepisoder og to drab. Desuden mente retten, at den 22-årig var et aktivt bandemedlem.

Opbevaret i bil

Tingene blev alle opbevaret i en bil i Brønshøj. En bil, den 22-årig havde købt tre måneder, inden politiet fandt frem til den og indholdet.

- Jeg er tilfreds med den dom, som retten er nået frem til. Først lykkedes det politiet at få fjernet både våben og sprængstoffer fra en verserende bandekonflikt, og med dagens strafudmåling er der sendt et klart signal om, at der bliver slået hårdt ned på banderne og deres aktiviteter, siger senioranklager Kristoffer Petersen fra anklagemyndigheden ved Københavns Politi.

Desuden blev en 19-årig idømt tre års fængsel som medvirken til de kriminelle forhold.

Ud over det fik begge et opholdsforbud, hvilket betyder, at de i seks år ikke må opholde sig i bestemte dele af Brønshøj.

Den 19-årig har udbedt sig betænkingstid i forhold til dommen, mens den 22-årige ankede på stedet.