Seks års fængsel: Voldtog 14-årig

29-årige Ercan Ciftci er i dag ved retten i Glostrup blevet idømt j seks års ubetinget fængsel for at voldtage en 14-årig dreng og for at forsøge at afpresse ham til flere voldtægter cirka to år efter.

Sagen kom frem i februar, hvor en 16-årig dreng anmeldte, at han var blevet forsøgt voldtaget af en mand fra Ishøj. Her kom det ligeledes frem, at offeret to år tidligere var voldtaget af samme gerningsmand.



Københavns Vestegns Politi indledte straks en efterforskning og ransagede hos den 28-årige mistænkte, der skulle anholdes. Han havde nået at skjule sig, men blev anholdt og varetægtsfængslet i marts, oplyser Vestegnens Politi i en pressemeddelelse.



I dag fandt Retten i Glostrup ham skyldig og dømte ham for have truet og voldtaget en 14-årig dreng i 2019. Retten fandt ham skyldig i at have optaget en video af voldtægten og for i februar at have anvendt videoen til at forsøge at true og afpresse offeret til flere voldtægter.



- Det har krævet et stort personligt mod af offeret at modstå en truende voksen mands afpresning, anmelde ham til politiet og stille op i retten. Men det er det helt rigtige at gøre, og retssystemet reagerede prompte og har nu givet gerningsmanden en længere fængselsstraf, oplyser anklageren i sagen Bjarke Moe Enevoldsen i samme pressemeddelelse



Retten i Glostrup udmålte en straf på seks års ubetinget fængsel og varetægtsfængslede den dømte efter dom. Dømte nægter og ankede på stedet.