Frifundet for drabsforsøg, men dømt for at have været i besiddelse af skarpladt pistol

To Bandidosrockere blev i dag ved retten på Frederiksberg dømt for våbenbesiddelse.

Forinden var de to mænd sammen med tre andre blevet frifundet for den mest alvorlige tiltale om forsøg på drab sidste år under konflikten mellem Bandidos og grupperigen NNV.

Frifindelsen udløste høje jubelråb og klapsalver fra vennerne på rettens tilhørerbænke, men mens tre rockere kunne forlade retten som frie mænd efter over et års varetægtsfængsling, måtte to af dem blive tilbage på anklagebænken.

De to, den 42-årige Michael Friis og den 45-årige Igor Stojanovski blev kendt skyldige i at have befundet sig i en bil med en skarpladt Mauser-pistol, og retten mente, det var sket i forbindelse med bandekonflikten. Det var derfor en skærpende omstændigheder, og de fik begge straf.

De blev i eftermiddag dømt til hver seks års fængsel.

Overvågede bil

Pistolen havde en hovedrolle i sagen om et påstået drabsforsøg. Politiet havde fået oplysninger om, at et attentat var undervejs og fik diskret installeret aflytning i en stjålet bil, som politiet mente Bandidosrockerne ville benytte, ligesom de overvågede bilen. Den 29. januar sidste år observerede politiet, at nogle af de rockere, som siden blev tiltalt for drabsforsøg og planlægning af det, kørte af sted fra Rødovre til Valby. En havde skudsikker vest og gummihandsker på. I bilen var Mauser-pistolen med skarpe skud i. Men da rockerne - mente anklagemyndigheden - opdagede, at der var politi i området, opgav de deres forehavende.

Rockerne har nægtet sig skyldige. Under sagen har en af dem blandt andet sagt, at hele affæren handlede om en form for vagtvirksomhed. En rocker boede i området i Valby, forklarede han, og duoen i den stjålne bil skulle holde vagt.

Ikke bevist

Nævningetinget på Frederiksberg fandt det ikke bevist med den fornødne sikkerhed, at rockerne var kørt til området med henblik på drab, sagde retsformanden.

Anklager Rasmus Von Stamm sagde efterfølgende til Ekstra Bladet, at man fra anklagemyndighedens side vil indstille til Statsadvokaten, at frifindelsen for drabsforsøg ankes til landsretten.

Forsvarer tilfreds

Straffen på de seks års fængsel for at have haft den skarpladte pistol i bilen var dels en fordobling af normal straf for våbenbesiddelse, fordi det var sket under en bandekonflikt, mente retten, men også fordi de to rockere tidligere har fået alvorlige domme.

Anklagemyndigheden havde bedt om op til 8 års fængsel. Advokat Asser Gregersen, som var forsvarer for den 45-årige Igor Stojanovski mente straffen skulle ned på fem ½. Han sagde efter dommen:

- Jeg er tilfreds med, at retten fulgte min opfattelse af, hvad strafniveauet for våbenbesiddelsen skulle være.