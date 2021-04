Seks anholdt i stor anti-terroraktion

Seks personer er tirsdag blevet anholdt i forbindelse med en koordineret aktion mellem Østjyllands Politi, PET og Københavns Politi.

Det oplyser Østjyllands Politi i en pressemeddelelse.

Aktionen fandt sted på flere adresser i Aarhus-området og i København, hvor politiet blandt andet foretog ransagninger og altså anholdte flere personer.

Fire personer er blevet anholdt i Aarhus-området, mens to er blevet anholdt i København. De er alle i alderen 27 til 35 år.

Tilslutning og finansiering

De anholdte er alle sigtet efter forskellige paragraffer, der relaterer sig til terror.

En 29-årig og en 30-årig, der hhv. er fra Aarhus-området og København, er sigtet for i 2014 at have rejst ind i Syrien og ladet sig hverve af Islamisk Stat. Den 29-årige er desuden sigtet for at have forsøgt at gentage det i 2015.

Derudover er fem af de anholdte - heriblandt den 29-årige - sigtet for finansiering af terror. Den 29-årige er sigtet for at have sendt penge til Islamisk Stat i fire år mellem 2013 og 2017. Ifølge politiet har han brugt de fire andre sigtede som mellemmænd og fået dem til at overføre penge til personer med tilknytning til Islamisk Stat.

Fem af de anholdte vil tirsdag klokken 15 blive fremstillet i grundlovsforhør ved Retten i Aarhus.

Anklagemyndigheden vil kræve dørlukning til retsmødet, hvorfor politiet ikke ønsker at oplyse mere i sagen.