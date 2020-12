Seks dømt og to frikendt for drabsforsøg i bandekrig

KØBENHAVNS BYRET (Ekstra Bladet): Efter over et års behandling har Københavns Byret netop afsagt dom i en ganske omfattende bandesag.

Sagen omhandler en bandekonflikt, som udspandt sig over otte dage i det tidlige efterår i 2018, hvor de to grupperinger Brothas og NNV udkæmpede en voldsom konflikt.

Sagen har været længe undervejs og flere af de tiltalte har siddet varetægtsfængslet i over to år. På grund af de mange tiltalte blev sagen behandlet i et lokale i Nicolai Eigtveds Gade, som gjorde det muligt at overholde coronarestriktionerne.

Oprindeligt skulle der ifølge planen have været afsagt dom i begyndelsen af maj, men på grund af corona har sagen trukket sig frem til nu.

I alt blev fire frifundet i alle forhold. Her var der tale om to unge, der var mindre-årige på tidspunktet for konflikten, samt to bandeveteraner på henholdsvis 29 og 30 år.

Retten fandt to af de tiltalte skyldige i et drabsforsøg, hvor der blev skudt 19. september 2018 på Nørrebro. Der blev skudt 22 gange, og offeret blev ramt i maven.

Fire andre er fundet skyldige i et drabsforsøg, der fandt sted 25. september 2018 på Rentemestervej i Københavns Nordvestkvarter, hvor der blev affyret mindst ti skud mod en bil.

En mand blev ramt af skud i baghovedet, men overlevede.

til gengæld blev alle, der var tiltalt for drabsforsøg i vandpibecaféen Arguileh om aftenen 17. september. Anklageskriftet beskriver, hvordan en større gruppe af de tiltalte var kørt til vandpibecaféen, der ligger på Amagerbrogade, hvor de ledte efter fjender.

I følge anklageskriftet var de her bevæbnet med våben, men retten fadt det ikke med tilstrækkelig sikkerhed bevist, at fire af de tiltalte havde været med til besøget på vandpibecaféen.

Desuden er det heller ikke lykkedes politiet at kunne de identificere de våben, der blev medbragt. På den baggrund fandt retten det ikke bevist, at der var tale om funktionsdygtige skydevåben.

Der var desuden en lang række andre anklager i sagen, hvor flere er dømt.

I følge planen fortsætter retssagen 27. januar, hvor man skal procedere for dom.