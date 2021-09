Seks måneder for at bide tunge af mand

Retten i Aalborg har netop idømt en rumænsk statsborger seks måneder ubetinget fængsel, og udvisning af Danmark med indrejseforbud de næste seks år.

Det sker efter manden bed tungen af en 51-årig mand i juli i år.

31. juli i år blev manden tiltalt for kvalificeret vold.

Det skete efter de to mænd kom op at slås i et hus på Gistrupkanten i Nordjylland. Efter at have siddet og drukket alkohol, kommer de to mænd op at slås. Og det ender med, at den ene mand bider tungen af den anden mand.

De to parter skulle efter sigende have haft et godt forhold til hinanden.

- De får nok lidt for meget at drikke, og så bliver de uenige om oprydning. Så opstår der noget tumult mellem to af dem, også ender det altså med, at den ene får bidt et godt stykke af, udtalte Lone Lyngsøe, senioranklager ved Nordjyllands Politi.

I følge Lone Lyngsøe, fik den forurettede bidt et par cm af sin tunge og måtte behandles på sygehuset.

Han var tiltalt for vold af særlig rå, brutal og farlig karakter.