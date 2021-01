Seks mænd anholdt: Efterforsker mistænkeligt dødsfald

Politiet efterforsker tidligt fredag morgen et mistænkeligt dødsfald i Køge

Natten til fredag og tidligt fredag morgen er politiet massivt til stede ved Nylandsvej i Køge, hvor de efterforsker et mistænkeligt dødsfald.

Det fortæller vagtchef ved Midt- og Vestsjællands Politi Lars Galasz til Ekstra Bladet.

- Vi fik en anmeldelse klokken syv minutter over midnat i nat om, at der var tumult ved adressen, og at anmelder kunne se en person blive sparket, fortæller Lars Galasz.

- Efterfølgende bliver personen lagt ind i en bil, som kører væk.

Anmeldelsen får politiet til at sende en patrulje til akutmodtagelsen i Køge.

- Og der kommer bilen så, og livredderne yder førstehjælp til manden, som har hjertestop. Men han afgår desværre ved døden, fortæller vagtchefen.

Politiet har i forbindelse med efterforskningen anholdt seks mænd, som alle er i tyverne.

- Har I nogen idé om motiv?

- Det er vi ved at undersøge. De anholdte er kommet med nogle forklaringer, som ikke helt passer.

Den afdøde er en 21 år gammel mand fra Faxe.