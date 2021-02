Seks mænd er idømt mellem 10 og 16 års fængsel for drabsforsøg, der fandt sted i bandemiljøet i en konflikt mellem Brothas og NNV i september 2018.

Skyldsspørgsmålet i sagen blev afgjort i Københavns Byret i december. I alt blev fire frifundet i alle forhold. Her var der tale om to unge, der var mindre-årige på tidspunktet for konflikten, samt to bandeveteraner på henholdsvis 29 og 30 år.

Retten fandt to af de tiltalte skyldige i et drabsforsøg, hvor der blev skudt 19. september 2018 på Nørrebro. Der blev skudt 22 gange, og offeret blev ramt i maven.

Seks dømt og to frikendt for drabsforsøg i bandekrig

Fire andre er fundet skyldige i et drabsforsøg, der fandt sted 25. september 2018 på Rentemestervej i Københavns Nordvestkvarter, hvor der blev affyret mindst ti skud mod en bil.

En mand blev ramt af skud i baghovedet, men overlevede.

Bandekonflikten udspandt sig over otte dage i det tidlige efterår i 2018, hvor de to grupperinger Brothas og NNV udkæmpede en voldsom konflikt.

Brutal gadebande: Derfor hedder de NNV

Opdateres...