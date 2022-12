Seks mænd idømt fængselsstraf for brutalt knivoverfald

De unge mænd er blevet idømt fængselsstraffe på mellem to et halvt og tre et halvt års fængsel

Onsdag er seks mænd i alderen 20-25 år blevet idømt fængselsstraf for et groft overfald begået i Odense tilbage i januar.

Det skriver Fyns Politi i en pressemeddelelse.

13. januar 2022 blev to mænd på henholdsvis 20 og 21 år brutalt overfaldet på en p-plads i Dannebrogsgade i Odense.

Ni mænd stak dem med knive og bankede dem på parkeringspladsen bag Odense Banegård Center.

I dag blev tre af gerningsmændene idømt tre år og fire måneders fængsel. To blev idømt to et halvt års fængsel, mens den sidste skal ind og brumme i tre et halvt år.

I alt skal de seks mænd afsone 18 et halvt år i fængsel.

Led i bandekonflikt

Ekstra Bladet har tidligere beskrevet sagen. Overfaldet var en del af en verserende bandekonflikt mellem grupperingerne NBV og 9Hunna.

Tre af de i alt ni gerningsmænd blev fik udmålt deres straf ved Retten i Odense 28. oktober.

De seks resterende har fået modtaget deres dom onsdag, fordi anklageren dengang nedlagde påstand om, at de skulle fratages deres danske statsborgerskab og udvises.

Den påstand kom på baggrund af, at de seks mænd havde dobbelt statsborgerskab, og fordi overfaldet skete som led en bandekonflikt.

Retten har dog valgt ikke at udvise dem. Til gengæld er de blevet idømt et opholdsforbud, så de i en periode ikke må færdes eller opholde sig i Korsløkkeparken, Vollsmoseparken og Blangstedgård i Odense.