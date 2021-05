Seks og syv års fængsel for dødsvold mod Mark

RETTEN I HORSENS (Ekstra Bladet): Mere end to års ventetid blev forløst, da dommer Tina Gehlert Schmidt i nævningesalen ved Retten i Horsens læste strafudmålingen op for de to tiltalte i sagen, hvor 22-årige Mark Simonsen påskelørdag 20. april 2019 blev overfaldet og udsat for grov vold med adskillige slag og spark fra de jævnaldrende Morten Nielsen og Mathias Rasmussen.

Morten Nielsen blev idømt seks års fængsel og Mathias Rasmussen syv års fængsel for i forening at have udøvet grov dødsvold mod Mark Simonsen, der blev erklæret død på Skejby Sygehus to døgn efter overfaldet, der skete i Karolinelund - en park i centrum af Horsens.

Den ene af de to tiltalte - Mathias Rasmussen - er tidligere dømt for grov vold, og der blev ved strafudmålingen lagt vægt på, at han få måneder inden denne sag havde modtaget en anden voldsdom.

Vidner gennemhullede ved et af de forudgående retsmøder de to tiltaltes forklaring om, at Mathias Rasmussen ikke havde deltaget i overfaldet.

- Både Morten og Mathias slog og sparkede Mark flere gange, forklarede flere vidner i sagen, som var belastet af, at de to tiltalte var på fri fod i et år - efter først et års varetægtsfængsling i forlængelse af deres anholdelse - frem til retssagens begyndelse for godt en måned siden.

Mor: Belastende ventetid

De to tiltalte forklarede i retten, at den ene - Morten Nielsen - havde slået og sparket Mark Simonsen nogle få gange, da de tilfældigt mødtes den lune, solbeskinnede påskelørdag for lidt over to år siden i Karolinelund. Årsagen var hævn og et i det hele taget anstrengt forhold til Mark Simonsen, der ifølge vidner blev overfaldet, da han rakte hånden frem for at hilse på sine to overfaldsmænd.

- Det har været en belastning både for min klient og alle andre, at sagen er trukket ud i to år inden domsafsigelsen, siger advokat Mette Grith Stage, der forsvarede den ene tiltalte, Morten Nielsen.

Til gengæld var Pia Simonsen - mor til den afdøde Mark Simonsen - lettet over, at der er blevet trukket en streg.

- Jeg er lettet i den forstand, at den straf, de to tiltalte fik, endte med at blive højere, end jeg havde frygtet. Det har været to lange år, og hvis de vælger at anke til landsretten, håber jeg, sagsbehandlingen vil gå hurtigere end hidtil, siger Pia Simonsen.

De to tiltalte udbad sig betænkningstid med hensyn til eventuelt at anke dommen til landsretten.

Mark Simonsen og hans mor, Pia Simonsen, fotograferet sammen, da ingen endnu kendte til den unge mands tragiske skæbne. Pia Simonsen var også til stede i retten ved strafudmålingen fredag formiddag. Foto Ernst van Norde

Ekstra Bladet bringer mere om sagen her senere og i avisen i morgen...