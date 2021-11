Seks personer er døde efter angreb på juleoptog

Endnu en person er død som følge af det angreb, der fandt sted mod et juleoptog i Waukesha i den amerikanske delstat Wisconsin natten til mandag.

Det betyder, at i alt seks personer har mistet livet som følge af angrebet, der skete, da en bil påkørte en folkemængde ved juleoptoget.

Mere end 60 personer blev såret i angrebet.

Det er et otteårigt barn, der er det seneste dødsoffer i sagen.

De øvrige fem ofre er i alderen 52 til 81 år, fire af ofrene er kvinder, og en er mand.

En 39-årig mand mistænkes for at have stået bag angrebet. Ifølge sagens anklager, Susan Opper, sigtes han for drab på samtlige af dem, der har mistet livet i sagen.

Hun siger desuden, at den mistænkte har kriminelle sager bag sig i tre forskellige stater.

Politiet i Waukesha vurderer, at der ikke var tale om en terrorhandling.

Den 39-årige mistænkte var løsladt mod kaution i en sag om vold i hjemmet og skulle have været involveret i husspektakler kort før angrebet.

I drabssagen fra Waukesha kan den mistænkte ligeledes løslades mod kaution. Retten satte tirsdag aften dansk tid kautionsbeløbet til fem millioner dollar.

Det svarer til cirka 33 millioner kroner og fungerer som en slags depositum, som den mistænkte kan betale for ikke at sidde i fængsel, indtil han skal møde for retten. Møder han til de retsmøder, som han skal, får han pengene tilbage.

Politiet mener, at det er den 39-årige mand, som kørte sin røde SUV-bil gennem politiafspærringer og ind igennem juleoptoget natten til mandag.