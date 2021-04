Seks tiltalt: Ventede på drabs-offer ved parkeringsplads

Bevæbnet med en Uzi-maskinpistol sad seks mænd med tilknytning til Loyal to Familia klar til at likvidere en 22-årig mand fra en rivaliserende bande.

Det mener anklagemyndigheden i København, der nu ifølge Ritzau har rejst tiltale mod de seks fra den forbudte bande.

Drabet fandt sted 8. april sidste år ved Åfløjen i Husum. I en mail til Ritzau oplyser Københavns Politi, at de seks er tiltalt for manddrab. Samtidig oplyser anklagemyndigheden, at anklageskriftet ikke er forkyndt for de seks. Derfor kendes anklageskriftets egentlige ordlyd ikke endnu.

Men ved et grundlovsforhør mod fem af de tiltalte i december sidste år, fremgik det af sigtelsen, at man havde planlagt drabet under flere møder, ligesom man efterfølgende holdt den 22-årige under observation.

Om eftermiddagen 8. april blev den 22-årige mand så dræbt med skud fra en Uzi-maskinpistol og Colt-pistol på en parkeringsplads i Husum.

Straks efter drabet kørte gerningsmændene til Klausdalsbrovej, hvor bil og gerningsvåben blev brændt af. Herefter forsvandt de i en VW Golf.

Politiets teknikere på gerningstedet i Husum. Foto: Kenneth Meyer

Drabet efterforskes som en del af den daværende bandekonflikt mellem medlemmer af LTF-bandens afdeling i Rødovre og en gruppering kaldet Husum-gruppen. Særligt i forsommeren 2020 udviklede konflikten sig til flere sammenstød. I dag er den tilsyneladende gået i sig selv.

Den blodige konflikt fik i april 2020 politiet til at oprette visitaionszoner i fem områder af Storkøbenhavn.

Konflikten førte blandt andet til et drabsforsøg på Gadelandet i Husum, ligesom en 24-årig mand forsætligt blev påkørt på et stisystem i Brønshøj.

I stedet for at søge lægehjælp blev han - ved hjælp af andre - fragtet til sin lejlighed i Søborg, hvor han senere afgik ved døden.

Blot halvanden uge senere skete drabet på Åfløjen.