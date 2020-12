Seks vanvidsbilister fanget: - Det er voldsomt

Seks vanvidsbilister kørte den seneste måned mere end det dobbelte af det tilladte i byzoner på Fyn.

Det skriver Fyns Politi, der har fanget alle fartsynderne på deres kameraer.

Fire af målingerne blev foretaget i bymæssig bebyggelse i Odense, og de sidste to blev målt i Søndersø.

De seks vanvidsbilister blev målt til 110, 104, 105, 110, 106 og 113 km/t. Alle steder hvor den maksimalt tilladte hastighed er 50 km/t. Målingerne skete mellem 18. november og 19. december i år.

- Vi synes, det er voldsomt, at vi i løbet af så relativt kort tid har målt hele seks bilister, der midt i bymæssig bebyggelse kører så meget for hurtigt. Vi ved jo desværre, at det kan koste liv, når der bliver kørt så stærkt. Der skal bare så uendelig lidt til, siger politikommissær Preben Ingemansen fra Fyns Politi.

Alle bilisterne kan se frem til en ubetinget frakendelse af kørekortet og en bøde på 6000 kroner.

Fokus på Odense

Politiet oplyser, at der i øjeblikket er særligt fokus på vanvidskørsel i Odense, da det er et område, hvor der har været særlige problemer over flere måneder.

Politiets ATK-kontroller findes dog i hele politikredsen.

- Vores opgave er at kontrollere, at hastighedsgrænserne bliver overholdt. De er der jo netop for, at det skal være så sikkert som over hovedet muligt at færdes i trafikken. Derfor kan vores ATK-kameraer dukke op alle steder, og vores politipatruljer er selvfølgelig også opmærksomme på, om hastighedsgrænserne bliver overholdt. Så let nu den fod fra speederen, siger Preben Ingemansen.