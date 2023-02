Seksårig affyrede 9mm: Nu sagsøger såret lærer skolen

Skudramt skolelærer sagsøger nu amerikansk skole for at ignorere varslinger, inden seksårig elev affyrede skud i raseri

En elevs utilfredshed var tæt på at udvikle sig fatalt, da en kun seksårig dreng skød og sårede sin skolelærer i den amerikanske delstat Virginia i starten af januar.

Nu er der nyt i sagen, efter den sårede skolelærer Abigail Zwerner gennem sin advokat har meddelt, at hun har planer om at sagsøge skolen for at negligere foruroligende adfærd fra drengen op til skudepisoden.

Det skriver NBC News.

Pistol i rygsækken: Ignoreret

Ifølge et juridisk dokument med anklager mod skolen beskrives den seksårige dreng mildest talt som værende lidt af en lille djævel, og skolens vicerektor bliver blandt andet beskyldt for ikke at gribe ind over for drengens adfærd, som flere lærere og vejledere længe havde advaret om.

Ifølge NBC News beskriver dokumentet blandt andet, hvordan der om morgenen inden skyderiet havde været meldinger om, at drengen gik rundt med en pistol i sin skoletaske.

Få timer inden skuddet blev affyret, skulle Abigail Zwerner endda have advaret rektoren om, at drengen var i et særligt 'voldeligt humør', ligesom en anden lærer havde hørt fra en elev, at drengen gik rundt med en ladt pistol i skolegården.

Alligevel lykkedes det angiveligt drengen at hive en 9mm-pistol op ad lommen på sin hættetrøje og skyde skolelæreren i hånden og brystet, før politiet blev involveret.

Samtidig har der ifølge det juridiske dokument tidligere været indberetninger om, at drengen skulle have forsøgt at kvæle en anden lærer, skriver det amerikanske medie.