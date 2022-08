Seksårig dreng dræbt af drage

En seksårig indisk dreng kørte med sin far på en scooter, da snoren fra en løssluppen drage viklede sig om drengens hals og skar halsen over på ham.

Det skriver The Guardian.

Snoren var belagt med små stykker glas, hvilket gør den knivskarp, og drengen døde senere på hospitalet.

Tragedien fandt sted i byen Ludhiana, der ligger i det nordlige Indien.

Udbredt problem

Det er desværre ikke et unikt eksempel. I Indien markerer man nemlig landets uafhængighed fra Storbritannien ved at flyve med drager, og flere er derfor døde, efter at blive viklet ind i drager med samme skarpe snore.

Snorene har været ulovlige i Indien siden 2016, men de bliver alligevel brugt, fordi de er effektive i såkaldte 'drage-dueller.'

Derfor kan løse snore sætte sig fast og hænge fra bygninger, træer og lignende til stor fare for folk på scootere.

7. august døde en mand, efter han blev viklet ind i en drage på sin scooter. Han kunne ikke vikle sig ud igen, og han endte med at falde af scooteren for derefter at blive kørt over af en bil.

Derfor har scooter-kørere måtte tage alternative midler i brug. For eksempel er det blevet opfundet et bælte, de sætter rundt om halsen med velcro for at forhindre at få skåret halsen over.

Svært at kontrollere

Men som om det ikke var nok, er der også rigtig mange fugle, der kommer til slemt til skade eller dør af at blive viklet ind i snorene.

I Indien symboliserer drager frihed og uafhængighed, og de bliver derfor hyppigt brugt i landet med 1,38 milliarder indbyggere.

For at komme problemet til livs har politiet i Dehli blandt andet besøgt skoler for at opfordre børnene til at aflægge en ed om, at de ikke vil købe drager, hvis snore er belagt med glas.

