Seksårig forsvandt: Fundet en time efter livløs i hoppeborg

Den seksårige dreng, der døde under en ulykke i Hørsholmhallen lørdag eftermiddag, var forsvundet i cirka en time, før han blev fundet.

Det oplyser Nordsjællands Politi.

Politiet modtog lørdag klokken cirka 1400 anmeldelse om, at man i forbindelse med et Floorball-arrangement i Hørsholmhallen savnede en 6 årig dreng. Drengen blev cirka klokken 1500 fundet livløs i en hoppeborg i hallen og stod ikke til at redde, skriver politiet på Twitter.

Politiet betragter indtil videre dødsfaldet som en tragisk ulykke, men er i gang med at undersøge hændelsesforløbet og afholder ligsyn i sagen.

Politiet ønsker ikke at udtale sig nærmere foreløbigt.

Stævnet var arrangeret af Rungsted -Hørsholm Floorball Klub (RHFK) med deltagelse af elitespillere, børn og unge.

Klubben havde sat alle sejl til under arrangementet, og lanceret, at der ville være gratis entre for alle og 'lørdagsunderholdning for hele familien'.

Hoppeborgen og maskotten Tordenskjolds optræden var et særligt tilbud til de mindste børn.