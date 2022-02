Seksårig pige fundet efter to år

Efter at have været forsvundet i to år er en seksårig amerikansk pige blevet fundet i et lille, hemmeligt rum under en trappe i byen Saugerties.

Det skriver flere amerikanske medier.

Paislee Shultis forsvandt i 2019, da hendes biologiske forældre mistede forældremyndigheden over hende.

Men nu er det lykkedes politiet i New York at finde frem til pigen, efter de modtog et anonymt tip om, at Paislees forældre havde skjulte hende i bedsteforældrenes hjem.

Skjult i klamt rum under trappe

Under besøget hos bedsteforældrene lyste en politimand gennem en revne i trappen og blev mistroisk, da han så noget, der lignede et tæppe.

Med et brækjern fjernede politiet flere trappetrin, og her fandt de pigen.

Politiet beskriver rummet som 'lille, koldt og vådt'.

Den seksårige pige er ifølge politiet i rask tilstand. Hendes forældre og bedsteforældre er anholdt og sigtet i sagen.