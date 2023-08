Seksårig skød lærer: Mor erklærer sig skyldig

Moren til den seksårige dreng, som tidligere på året skød sin lærer i Virginia, USA, har tirsdag erklæret sig skyldig i omsorgssvigt.

Det skriver CNN.

Drengen havde stjålet sin mors pistol og affyret den mod sin lærer, Abigail Zwerner, i et fyldt klasselokale.

Læreren overlevede men har efterfølgende lagt sag an mod skolen, fordi skolen har 'negligeret foruroligende adfærd' fra drengen.

I retten har den seksårige forklaret, at hans mor havde pistolen, og at han havde stjålet den, fordi han skulle bruge den til at skyde sin lærer.

Brugte en kommode som stige

Den seksårige dreng havde dog fundet en vej til pistolen.

Han brugte en kommode som stige og kunne på den måde få fat på pistolen, skriver CNN.

Annonce:

Moren til den seksårige, Deja Taylor, havde købt pistolen og opbevaret den på øverste hylde i sit skab, som ifølge Deja Taylor havde en sikkerhedslås.

Det er dog efterfølgende kommet frem, at de myndighederne ikke fandt nogen form for sikkerhedslås på skabet, da de undersøgte Deja Taylors hus, hvorfor hun altså er sigtet for omsorgssvigt.

Høj strafferamme

Omsorgssvigt har en høj strafferamme i Virginia og kan give helt op til fem års fængsel.

Anklagerne har dog meldt ud, at man ikke vil gå efter mere end seks måneders fængsel.

Det sker, fordi der er indgået en aftale mellem forsvar og anklager i sagen. Chris Papile, der er dommer i sagen, har dog tidligere sagt, at han forholder sig retten til at dømme på anden vis, skriver CNN.

Drengen er i dag i varetægt hos sin bedstefar og vil ikke blive sigtet i sagen. Der vil blive afsagt dom i sagen 27. oktober.