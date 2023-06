Seksårig skyder lillebror to gange med forældres våben

En lille dreng overlevede mirakuløst at blive skudt to gange af sin storebror, der havde fundet et ladt våben i hjemmet i Detroit

En etårig amerikansk dreng var tæt på at miste livet, da hans seksårige storebror onsdag fandt forældrenes semiautomatiske pistol efterladt i hjemmet og affyrede flere skud.

Lillebroren blev ramt i kinden og i den venstre skulder, men forventes at overleve.

Det oplyser assisterende politichef i Detroit Charles Fitzgerald ifølge tv-stationen CBS News.

Ingen af brødrenes forældre befandt sig i hjemme, da skyderiet fandt sted. Moren var længere nede ad vejen, mens faren var ude i haven sammen med en onkel og nogle andre børn.

Toårig død: Skød sig selv

I delstaten Michigan, hvor Detroit er den største by, har der siden 2015 været 110 skudepisoder, hvor børn har været involveret. Det skriver CBS News.

I januar skød en femårig dreng sig selv i hånden efter at have fundet et ladt våben i hjemmet, hvor han befandt sig sammen med en treårig, en toårig og en nyfødt baby.

Fire måneder senere, i maj, døde en blot toårig dreng, efter at han havde skudt sig selv med sin mors kærestes våben, der lå fremme på sofaen.

- Vi minder alt for tit om vigtigheden af at sikre jeres våben. Der er låse, der er pengeskabe, der er høje hylder. Læg våbnet så højt op som overhovedet muligt, udtaler politichefen på et pressemøde.