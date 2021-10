Seksårigs tragiske død: - Skal undersøges til bunds

Politiets teknikere arbejder mandag fortsat på at finde ud af, hvordan en seksårig dreng mistede livet under et floorball-arrangement lørdag

Politiet er stadig i gang med at afklare, hvordan og hvorfor en seksårig dreng i weekenden kunne dø i en hoppeborg.

Lørdag blev drengen fundet livløs i en hoppeborg i Hørsholmhallen under et stævne arrangeret af Rungsted-Hørsholm Floorball Klub.

Floorball-klubber kondolerer

Floorball-klubben, hvor drengen var medlem, har ud over at sende tanker til drengens familie også sendt tanker til 'dem, som var involveret i ulykken.'

Det skriver de i en statusopdatering, på deres Facebook-side:

'TRAGISK ULYKKE!



Vi blev i går ramt af en forfærdelig og tragisk ulykke ifm et arrangement i Hørsholmhallen, hvor et af vores medlemmer på blot seks år afgik ved døden.



Vores tanker er navnlig hos familien i denne svære tid, men vi sender også vores tanker til dem, som var involveret i ulykken.



Det er svært at finde ord i denne tid, ud over at vi sammen kæmper denne kamp.



I hjertet gemt, men aldrig glemt.'



Under opdateringen strømmer det ind med kondolencer fra floorball-klubber og andre sportsorganisationer landet over, der sender deres tanker til familien.

Hvem der henvises til, som var 'involveret i ulykken', har ikke været muligt at få en kommentar til.

Efterforskes fortsat

Pressekontakt Henriette Døssing fra Nordsjællands Politi oplyser mandag, at politiet stadig ikke er færdige med efterforskningen, og de vil derfor ikke komme med nærmere information om dødsårsagen eller de nærmere omstændigheder omkring ulykken.

- Politiet kommer ikke med nogen nye oplysninger, før sagen er undersøgt til bunds, understreger hun.



Den seksårige blev meldt savnet omkring kl. 14, inden han kl. 15 blev fundet, da politiet var ankommet til stedet.

Michael Dalby, vagtchef i Nordsjællands Politi, kaldte søndag den tragiske ulykke for en 'rigtig, rigtig grum sag' og fortalte, at der umiddelbart ikke var nogen kriminel handling bag.