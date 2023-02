Selv mistænkt i drabssag: Dansker dræbt af skud

En 45-årig dansk statsborger og hans lokale hustru dræbt under kørsel hjem fra afhøring i en anden drabssag, de begge havde været varetægtsfængslet i og mistænkt for på Filippinerne

En 45-årig dansker og hans lokale hustru er under dramatiske omstændigheder blevet dræbt af en ukendt gerningsmand på Filippinerne.

Det bekræfter hans ulykkelige, nordjyske mor i et opslag på de sociale medier, og det fremgår af massiv omtale i ø-statens presse. Ekstra Bladet har også rakt ud til Udenrigsministeriet, som i et skriftligt svar officielt bekræfter, at man her er bekendt med sagen, og at der er ydes konsulær bistand til de pårørende.

Mediet Philippine News Agency oplyser med blandt andre Roger Quijano, politiinspektør i Nogros Oriental Police som kilde, at danskeren havde fast bopæl på Filippinerne, at den nu afdøde dansker og hans hustru blev ramt af dødbringende skud, mens de sent onsdag aften lokal tid kørte på en motorcykel i nærheden af Barangay Balugo.

Ægteparret blev angiveligt efterfølgende fundet døde i vejkanten.

Den nu skuddræbte dansker var gift med en filippinsk kvinde, som også mistede livet i skudattentatet på vej hjem til deres lejebolig på Filippinerne. Han flyttede til ø-staten i maj 2022. Privatfoto

Lig pakket ind i tæppe

De var ifølge politiet på vej hjem efter at være afhørt og løsladt i en uopklaret sag om drab på filippinske Don Paulo Teves. Mandens hoved var gennemhullet af et enkelt projektil, og hans lig var efterfølgende blevet pakket ind i et tæppe overtrukket med plastik.

Don Paulo Teves er bror til Valencias borgmester Edgar Teves. Brødrene er ifølge Ekstra Bladets oplysninger fra kilder med kendskab til sagen rundet af en yderst indflydelsesrig familie på Filippinerne.



Danskeren og hans hustru var sammen med en tredje person under mistanke for at have spillet uafklarede roller i forbindelse med skuddrabet på 42-årige Don Paulo Teves, som 6. februar blev dræbt og fundet livløs på en losseplads i Valencia.

Få timer senere blev det dansk-fillippinske ægtepar anholdt og varetægtsfængslet. Dagen efter blev yderligere en mand anholdt i sagen, oplyser Philippine News Agency.

Ægteparret blev ifølge nyhedsbureauet Negros News Network onsdag løsladt, da en dommer vurderede, at der ikke var tilstrækkeligt bevis mod dem i sagen om drabet på Don Paulo Teves.

Revolver på gerningssted

Politiinspektør Roger Quijano oplyser til mediet, at der tidligere havde været en konflikt mellem danskeren og borgmesterens bror uden dog at forklare nærmere, hvad uenigheden bundede i. Men ifølge politichefen ligger anklagemyndigheden angiveligt inde med dokumentation i form af en båndoptagelse.

Han oplyser desuden, at Don Paulo Teves ifølge vidner var sammen med danskeren og hans hustru søndag aften. På gerningsstedet fandt efterforskerne angiveligt en 5.56 milimeter revolver, som kan være brugt til at affyre det dræbende skud.

Politiet har ikke ønsket at gå yderligere i detaljer med drabssagerne. Der er endnu ikke foretaget anholdelser i forbindelse med nedskydningen af ægteparret. De havde fælles bopæl i en lejebolig i Barangay West Balabag.

Ekstra Bladet har været i kontakt med et nært familiemedlem til den afdøde dansker, som oprindelig kommer fra Nordjylland. Familien er i en tilstand af chok og ønsker ikke umiddelbart at udtale sig.

