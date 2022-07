Sendte afhugget fårehoved inden drab

Serie af vold og brutale trusler i både Danmark, Tyskland og Syrien forud for 32-årig kvindes død på motorvej

RETTEN I FLENSBURG: Det var vold og håndgribelige trusler i ganske voldsom stil i tiden forud for, at en kvindelig syrisk flygtning bosiddende i Aarhus døde under brutale omstændigheder på en tysk motorvej.