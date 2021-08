Sendte billede af barn omgivet af 500-kronesedler

18. april sidste år blev der sendt et billede fra Silvia Winthers Messenger-profil af en lille dreng på en seng omgivet af en bunke, som politiet har optalt til mindst 80 og formentlig væsentligt flere 500 kronesedler.

Billedet blev sendt klokken 23.34 til hendes ældste og snart 18-årige søn, der i øvrigt selv er blevet far.

Samme dag, klokken 12.40, er Silvia Winther tiltalt for at have begået røveri i forening med to uidentificerede medgerningsmænd mod en 91-årig kvinde i Brøndby iført mundbind og handsker og under påskud af at være fra hjemmeplejen og skulle spritte af for covid-19.

Den gamle dame blev ifølge tiltalen truet med vold og ført rundt i lejligheden, hvor røverne beordrede hende til at afleverede penge, hvorefter de stjal 80.000 kroner.

Silvia Winther nægter sig skyldig i de alvorlige tiltaler mod sig og kunne godt huske, at hun har set billedet, der har hendes yngste søn i centrum. Men hun kan ikke huske, om det også var hende, der havde sendt det.

Hun kan også godt genkende, at billedet er taget i hendes lejlighed, men ikke om det er hende, der har taget det.

- Det er ikke første gang, jeg har taget billeder af mine børn med penge. Jeg synes bare, at det er blæret at tage sådan et billede.

Flere af hendes fire børn på 17, 15, 13 og 4 år, som hun boede sammen med, da hun blev anholdt, brugte også hendes telefon og Messenger.

Blandt andet forklarede hun, at hun efterlod telefonen hjemme, hvis hun eksempelvis skulle handle, fordi hendes nummer var det eneste, som hendes eksmand, der sad i Nyborg Fængsel, havde tilladelse til at ringe til.

Men hun understregede, at billedet ingen sammenhæng havde med det røveri, hun er tiltalt for og benægter.

Penge til indskud

Pengene havde hun lånt kontant af et familiemedlems hustru for at betale et indskud til en lejlighed.

- Jeg skulle give dem kontant til den der udlejer, sagde hun, men kunne ikke huske, hvad udlejeren hed.

I korrespondancen efter billedet fremgår det, at hendes ældste søn skriver 'mama, jeg vil have den her' med et billede af en brugt Audi A6 til 9800 kroner.

Men det havde ingen sammenhæng med billedet, forklarede Silvia Winther og tilføjede, at hun gerne ville have, at sønnen skulle lære at handle med biler.

En Ford Fusion, der er indregistreret i Silvia Winthers navn, spiller en anden rolle i sagens forhold.

Er på kontanthjælp

- Brugte du den selv, eller lånte du den ud, ville specialanklager Britt Thagaard-Hansen vide.

- Det var en, jeg selv brugte, men jeg kørte ikke så meget i den, for jeg har ikke kørekort. Jeg købte den for at videresælge den, sagde hun og nævnte igen sit ønske om, at sønnen skulle lære at arbejde lidt med biler.

Selv var hun på kontanthjælp, da hun blev anholdt og forklarede, at hun betalte sin husleje på Robert Jacobsens Vej med kontanthjælpen, boligstøtte og lidt hjælp fra sin søn, der selv var på ungdomskontanthjælp.

- Hvad får du dagen til at gå med, spurgte anklageren.

- Jeg har fire børn og et barnebarn, som jeg ser rigtig meget til. Så det får jeg rigtigt meget af dagen til at gå med, svarede hun.

Sagen fortsætter med den videre afhøring af Silvia Winther.

