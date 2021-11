Sendte nøgenbillede: 13-årig afpresset på Snapchat

Politiet advarer endnu engang om at dele intime billeder på sociale medier, efter 13-årig pige endte i en ubehagelig situation

Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi fik søndag en anmeldelse fra en 13-årig pige, som var blevet udsat for afpresning på Snapchat.

Pigen havde ladet sig overtale til at sende et nøgenbillede til en person på det sociale medie, formentlig efter løfte om betaling. Men i stedet brugte personen billedet til at true pigen.

- Hun havde sendt et enkelt billede, som vedkommende truer med at offentliggøre, hvis ikke hun sender flere eller sender penge, fortæller Palle Hansen fra politiets kommunikationsenhed.

Pigen valgte i stedet at gå til politiet, som nu skal efterforske sagen nærmere. I mellemtiden lyder opfordringen: Lad nu være med at dele intime billeder på internettet!

Derudover råder Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi til, at man som barn altid taler med en voksen, man stoler på, hvis man oplever noget tilsvarende.

- Hvis du ufrivilligt har fået delt et billede af dig selv eller bliver afpresset og vil melde det til politiet, er det en god ide at kunne dokumentere det - tag fx et screenshot af delingen eller af den profil, der afpresser, råder politiet videre.

Ifølge Digitaliseringsstyrelsen er sexafpresning eller 'sextortion' er de seneste år blevet mere og mere udbredt, og flere unge har desuden oplevet at få deres intime billeder delt på nettet. Og det kan gå lynhurtigt, når først billedet eller videoen er blevet delt.

I 2015 blev en intim video af 15-årig pige for eksempel delt næsten 5000 gange. På videoen var pigen sammen med en fyr og var blevet filmet, uden hun vidste det.

Sagen førte til den såkaldte Umbrella-sag, hvor 1000 personer blev sigtet for deling af krænkende seksuelle billeder.

Få flere gode råd til sikker færden på nettet og sociale medier på sikkerdigital.dk.

