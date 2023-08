Sendte stoffer i en pakke: Tre mænd fængslet

Tre mænd er blevet varetægtsfængslet for at have sendt methamfetamin fra USA til Danmark - fælden klappede dog i postcentralen

Det var endnu et kreativt forsøg, da toldere i København torsdag 3. august stødte på en mistænkelig pakke fra USA.

I den viste sig at gemme intet mindre end 917 gram methamfetamin, som var adresseret fra Florida til en lejlighed på Christians Brygge.

Fem dage senere skred Københavns Politi til anholdelse af fire mænd, herunder en amerikansk statsborger, og sigtede dem for at indføre pakken med stoffer til Danmark med henblik på videreoverdragelse til et større antal personer.

Mændene er i alderen 35 til 58 år, og de blev alle fremstillet i et lukket grundlovsforhør ved dommervagten i Københavns Byret onsdag.

Tre ud af de fire mænd blev tidligere i dag varetægtsfængslet indtil den 5. september. Den fjerde blev løsladt af dommeren.

Over 293 gram forskellige stoffer

Udover den fælles sigtelse blev en af mændene også sigtet for at have været i besiddelse af 52,18 gram methamfetamin, 37,66 gram MDMA, 199,14 gram amfetamin, 4,2 gram ketamin også med henblik på videreoverdragelse, mener politiet.

Derudover blev endnu en af de anholdte sigtet for at have solgt 50,37 gram methamfetamin videre til et ukendt antal personer til et samlet beløb på 40.300 kroner.

De mange penge blev fundet på manden ved hans anholdelse.

Også den amerikanske statsborger blev ligeledes sigtet at være i besiddelse af 275 gram methamfetamin med henblik på salg.

Fanger mere og mere

Det kreative forsøg på at sende stoffer i en pakke fra udlandet til Danmark er blevet mere og mere almindeligt.

Det viser en opgørelse fra Toldstyrelsen fra 2022. Heri fremgår det, at tolderne oftere end før har fundet mindre mængder narkotika i pakker og breve hos post- og kurervirksomheder.

I 2022 registrerede Toldstyrelsen omkring 3300 narkotikasager. Til sammenligning blev der i 2021 registeret omkring 2900 sager.

Ekstra Bladet har tidligere været med toldere på arbejde i de postcentraler, hvor alverdens ulovlige genstande bliver forsøgt sendt til Danmark. Læs mere her.