Serie af bilbrande i nat

Med endnu en bil i flammer kort før klokken 05 mandag kunne Vestegnens Politi tælle ikke færre end fire bilbrande i politikredsen siden søndag aften da en bil udbrændte på Søborg Torv.

Derpå fulgte en brand anmeldt klokken 23.07 i Ågarden i Ishøj, en brand ved en bilforhandler på Baldersbækvej også i Ishøj klokken 00.30 og altså seneste klokken 04.42 en brand i et køretøj på Lerhøj i Bagsværd.

- Det er ikke normalt, at vi har bilbrande, og det er ikke normalt, at vi har fire på en aften. Det er usædvanligt, siger vagtchef ved Vestegnens Politi, Torben Wittendorff, til Ekstra Bladet tidligt mandag.

- Jeg har ikke belæg for at sige, at der er en sammenhæng. Ingen er anholdt, men alle fire brande efterforskes stadig bredt. Så må vi se, hvad det tilvejebringer, siger Wittendorff.

- Der er intet specielt at sige om de biler, der er brændt af, og der er ikke umiddelbart noget, der forbinder dem.

