Serie-belurer i Slagelse: Sag udskydes

Sagen mod en 30-årig mand, tiltalt for at have luret på folk gennem deres vinduer 32 gange hen over et års tid, blev mandag udskudt

RETTEN I NÆSTVED (Ekstra Bladet): Det var en foruroligende blanding af ærgrelse og lettelse, der fyldte retssal 2, hvor sagen mod en 30-årig formodet serie-belurer skulle have fundet sted mandag og tirsdag.

Men inden sagen nåede sin formelle start, måtte anklagemyndigheden meddele retsformanden og de fremmødte, at de foreløbig tilbagekalder sagen.

Det skyldes noget så enkelt, at forholdene, som anklagemyndigheden havde rejst tiltale for, ikke stod beskrevet fyldestgørende nok i anklageskriftet. Derfor kunne sagen ikke gennemføres.

Til trods for anklagemyndighedens begæring var retsformanden heller ikke overbevist om, at der var grundlag nok, til at manden fortsat skulle være varetægtsfængslet.

- Solen begynder at skinne, og der er en mening med det hele, lød det glædesstrålende fra den 30-årige mand, da det blev bestemt, at han kunne forlade retten som en foreløbig fri mand.

Tiltale: Belurede syv gange på en nat

Ifølge tiltalen skulle den 30-årige mand have sneget sig rundt i Slagelse og beluret kvinder og andre beboere gennem vinduer aften, nat og tidlig morgen. Det skulle han have gjort intet mindre end 32 gange i løbet af lidt over et års tid.

I nogle af tilfældene skulle manden også have lyst med telefonen gennem vinduerne, mens han også en enkelt gang skulle have stukket telefonen ind gennem et badeværelsesvindue, hvor en beboer netop havde været i bad.

Manden er også tiltalt for hele syv gange at have forsøgt at belure beboere på en adresse i løbet af en enkelt nat fra klokken 02.50 til 03.15. Det omfattende anklageskrift tæller i alt otte forurettede.

Er fortsat tiltalt

Sagen skulle være afviklet som en domsmandssag. Anklagemyndigheden går efter en fængselsdom til den tiltalte, der nægter sig skyldig.

Efter retsmødet i Retten i Næstved havde anklagerfuldmægtig ingen foreløbige kommentarer til dagens udfald og sagens videre afvikling.

Men senere på dagen skrev Sydsjællands og Lolland-Falsters politi i en skriftlig udtalelse til Ekstra Bladet:

'Vi kan bekræfte at sagen er trukket fra retten med henblik på anklagemyndighedens overvejelse af tiltalespørgsmålet. Den 30-årige mand fra Slagelse er fortsat tiltalt, og da sagen er verserende, har vi ikke yderligere kommentarer'.