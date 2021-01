Serieblotter gennem ti år er endelig dømt

38-årig mand blev fredag dømt for at blufærdighedskrænke hele 13 mindreårige piger over en periode på ti år

Fire måneders betinget fængsel blandt andet med vilkår om udførsel af 100 timers samfundstjeneste.

Sådan lød dommerens straf ved Retten i Glostrup fredag, da en 38-årig mand blev dømt for otte tiltaler om blufærdighedskrænkelse af mindreårige piger over en periode på hele ti år.

Ofrene var 13 piger, der alle var mellem fem og ni år på gerningstidspunktet.

Den 38-årige gerningsmand havde i de otte tiltaler henvendt sig til de mindreårige piger på gaden, blottet sig eller onaneret uden at røre dem.

Første gang han slog til var 10. marts 2010 i Vanløse, men politiet kom først på sporet af manden, da han på to dage i juni sidste år blufærdighedskrænkede tre syvårige piger i Hvidovre.

Fandt frem til gamle sager

Efter blufærdighedskrænkelserne i 2020 blev gerningsmanden identificeret ved hjælp fra lokale borgere og tre dage senere anholdt i sit hjem i København.

Under efterforskningen vedkendte den nu dømte sig den ældste tiltale og de seneste to sager.

Retten i Glostrup dømte dog den 38-årige for samtlige otte tiltaler og udmålte erstatning til de piger, som havde fremsat krav. Han var ikke dømt tidligere for lignende kriminalitet.

- Han er gået under radaren i over ti år, men fortiden indhentede ham, og dagens dom er et resultat af vedholdende efterforskning, god hjælp fra Hvidovre-borgere og god sporsikring i de gamle sager og et retssystem, som ikke glemmer krænkelser mod børn, siger senioranklager David Haahr.

Her slog den 38-årige serieblotter til: 1. 10. marts 2010 kl. 16.45 i krydset Lynholmvej/Bulbjergvej i Vanløse mod to 5-årige piger

2. 29. april 2010 kl. 20 på Blommestien i Valby mod to 8-årige piger

3. 8. februar 2011 kl. 15.45 i krydset Lindeager/Ved Lindelund i Brøndby mod en 6-årig pige

4. 5. december 2016 omkring kl. 17.00 på Blommestien i Valby mod tre 9-årige piger

5. 22. februar 2019 kl. 15.30 i krydset Danhaven/Kirsebærhaven i Valby mod en 8-årig pige

6. 29. oktober 2019 kl. 14 på Tureby Alle i Hvidovre mod en 8-årig pige

7. 18. juni 2020 kl. 17.45 på Risbjergvej i Hvidovre mod en 7-årig pige

8. 19. juni 2020 kl. 16.10 på Fagerstedvej i Hvidovre mod to 7-årige piger

