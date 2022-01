Seriedrab har været uopklaret i 38 år: Nu bliver dusøren fordoblet

Siden midten af 70'erne har politiet i San Fransisco været mere eller mindre på bar bund efter en stribe drab blev begået i byens homoseksuelle miljø.

I perioden mellem januar 1974 og juni 1975 blev fem mænd dræbt, og politiet har siden dengang ment, at den samme gerningsmand stod bag alle drab.

Nye undersøgelser har dog nu ført til, at man mener, at den samme gerningsmand står bag et sjette drab, som fandt sted 27. april 1975. Det oplyser San Fransisco Police Department i en pressemeddelelsen.

Her blev Warren Andrews fundet bevidstløs efter et overfald på gaden, og efter at have været i koma i syv uger, afgik han efterfølgende ved døden.

Samme metode

Fælles for Andrews og de øvrige ofre var, at han var en hvid, homoseksuel mand.

Politiet har ved alle ofre kunnet se samme mønster hos gerningsmanden, der siden er blevet kendt som 'The Doodler'. Ofrene har nemlig haft mødt gerningsmanden enten på en homobar eller på en restaurant, hvorefter han har dyrket sex med dem, inden han dræbte dem, skriver Sky News.

Fire af ofrene blev efterfølgende fundet i nærheden af Ocean Beach i San Fransisco, mens en femte blev fundet i Golden Gate Park.

I lang tid har der været en dusør på 100.000 dollars til den, der måtte kunne give oplysninger, der kan føre til pågribelsen af manden, og den dusør er nu hævet til 200.000 dollars.

To overlevede møde

Politiet har i 2018 udgivet en tegning af, hvordan gerningsmanden formodes at se ud nu. Den tegning og den oprindelige tegning af manden er baseret på beskrivelser fra to mænd, der begge overlevede angreb i juli 1975. De blev begge stukket med kniv i forbindelse med mødet med gerningsmanden.

Seriemorderen har fået tilnavnet 'The Doodler', fordi en af de overlevende har beskrevet, hvordan gerningsmanden tegnede karikaturer, mens de talte sammen på et spisested inden angrebet.

Ifølge politiet afhørte de i 1976 en mand, som de betragtede som 'stærkt mistænkt'. Denne person er stadig baggrund for efterforskningen i dag, oplyser politiet, uden at sætte navn på vedkommende.

Ekstra Bladet skrev i 2018 en længere artikel om The Doodler og hans metoder. Læs mere her.