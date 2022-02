Seriemorder afsløret efter 40 år

For lidt over 40 år siden blev tre kvinder og en 17-årig, ung kvinde, der var gravid i sjette måned, stukket ihjel i området omkring den amerikanske by Denver. Nu er politiet efter 40 år endelig kommet frem til, hvem der stod bag de brutale handlinger mellem 1978 og 1981.

Det skriver CNN.

På en pressekonference fredag kunne politiet i Denver fortælle for tørste gang, at de mener, at Joe Ervin står bag de fire mord. Ervin begik selvmord, imens han sad i fængsel i 1981. Han var sigtet for at dræbe en politimand.

Efterforskere gravede Joe Ervins ligrester op og fandt ud af, at Ervins DNA matchede med DNA fundet på gerningsstedet. Dengang de fire mord skete, blev mordene efterforsket hver for sig, og derfor blev de ikke koblet sammen.

Det var først imellem 2013 og 2018, at politiet begyndte at arbejde med en teori om, at der kunne være en sammenhæng mellem de fire drab.

- Selvom gerningsmanden ikke fuldt ud kan holdes ansvarlig for sine afskyelige handlinger, håber vi, at det kan bringe noget fred til familien, at de ved, hvem der står bag, sagde politichef ved Denvers Politi, Paul Pazen, på fredagens pressekonference.

Pazen oplyste desuden, at der var et seksuelt motiv bag drabene, men vil ikke gå i yderligere detaljer.