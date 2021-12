Seriemorder er ensom

I kælderen under Storbritanniens bedst bevogtede fængsel Wakefield Prison har en helt usædvanlig livstidsfange igennem fire årtier været gemt af vejen bag skudsikkert glas i en specialbygget enecelle.

Den nu 68-årige mand er stemplet som livsfarlig for sine omgivelser. Han er dømt for fire drab ved kvælning eller knivstik. Tre af hans ofre var medfanger og blev slået ihjel, mens de afsonede fængselsstraffe.

Manden hedder Robert Maudsley. I dele af pressen blev han en overgang kaldt Hannibal 'the Cannibal' Lecter under henvisning til Hollywood-filmen The Silence of the Lambs og den fiktive seriemorder i skikkelse af skuespilleren Anthony Hopkins.

Bild Zeitung og flere britiske medier rapporterer, at der ikke er udsigt til, at den britiske seriemorders ensomme lorteliv bag tremmer i Yorkshire i det nordvestlige England nogensinde ændrer sig.

Robert Maudsley har således igen i 2021 fået afslag på at være sammen med andre end seks fængselsbetjente. En time om dagen ledsager de ham rutinemæssigt ind i et aflukke, hvor han kan se solen skinne.

'Begravet i en betonkiste'

Den aldrende seriemorder har også tidligere fået afslag på et ønske om at få selskab af en undulat - eller alternativt en cyanid-pille, så han én gang for alle kunne gøre en ende på sin daglige trummerum i enecellen, der er som støvsuget for skarpe, hårde genstande.

I et interview til en dokumentar, som kan ses hos tv-kanalen Amazon Prime, har han forklaret, at isolationen er psykisk mishandling, og at udsigten til aldrig at blive løsladt efterlader ham deprimeret og håbløs.

- Jeg føler, at ingen betjente interesserer sig for mig. De går kun op i, at jeg kommer hurtigst muligt tilbage i min celle. En af dem kunne måske stoppe op og tale lidt med mig, men det gør de aldrig, lyder seriemorderens klagesang.

Anthony Hopkins i filmrollen som 'Hannibal the Cannibal', som tog verden med storm tilbage i 1991. Den britiske livstidsfange med samme øgenavn har i modsætning til den fiktive karakter IKKE smag for menneskelige organer. Foto: Ritzau Scanpix

Han oplyser, at han som følge af ensomheden er ved at miste talens brug og beskriver, hvordan han føler sig 'levende begravet i en betonkiste'.

- Det betyder ingenting, om jeg er rasende eller opfører mig dårligt. Fængselsmyndighederne er ligeglade, så længe jeg er ude af syne, er jeg også ude af tankerne, siger Robert Maudsley.

Hans enecelle byder da heller ikke på megen hygge.

Konstant under overvågning

Den stod klar fem år efter hans seneste drabsdom i 1978 og ligner Hannibal Lecters celle i filmen 'Silence of the Lambs'.

Her har Robert Maudsley 25 kvadratmeter til rådighed. Store vinduer af skudsikkert glas sikrer, at han aldrig har et privatliv.

Robert Maudsleys stol og bord er af komprimeret pap og sengen er støbt i beton. Hans toilet og vask er boltet til gulvet, og ståldøren åbner ind i et lille særskilt tremmebur forsynet med en særlig slæde, som mad og andre fornødenheder skubbes ind i.

De britiske myndigheder har gentaget forsikringer om, at Robert Maudsley aldrig vil genopleve tilværelsen som en fri mand.

Hans meritter er ganske enkelt FOR skræmmende. Det fastslog en repræsentant for fængselsmyndighederne i en pressemeddelelse, da Amazon Prime lancerede tv-dokumentaren:

'Det, der gør Maudsley så enestående, er, at han virker mere tragisk end ond. Som en mand, der drives til forfærdelige handlinger af virkelige dæmoner i sin fortid'.

Her er drabene: Stak og kvalte børnemishandlere

Robert Maudsley er efter eget udsagn traumatiseret efter at være vokset op med overgreb og vold i sit barndomshjem. Politifoto

Robert Maudsley voksede op i omegnen af Liverpool som et af 12 børn i en fattig familie. Som barn var han efter eget udsagn udsat for seksuelt misbrug og vold sat i værk af sine forældre. Det var han i et omfang, så han blev tvangsfjernet som lille. Senere blev han igen sine forældres ansvar, og det endte med, at han som teenager flygtede i panik.

Han røg ud i stofmisbrug og ernærede sig i nogle år som trækkerdreng. Sit første kvælningsdrab begik han som 21-årig. Ofret var en mandlig kunde, som havde vist Maudsley billeder af ofre for seksuelle overgreb.

Det udløste en livstidsstraf i 1974. Tre år senere låste han en dømt børnemishandler inde i en celle, hvorefter han sammen med en medfange torturerede ham ved blandt andet at hamre en ske ind i ofrets hjerne gennem mandens ene øre.

Et år senere var den gal igen. I det særligt sikrede Wakefield Prison kvalte og stak han igen en medfange ihjel, hvorefter han angreb og dræbte nok en mand, som var dømt for seksuelle overgreb mod en syvårig pige.

Det sidste drabsoffer blev blandt andet ramt i hovedet af adskillige knivstik.

Lige siden har Robert Maudsley været stemplet som Storbritanniens farligste livstidsfange.

For mange år siden forklarede han ifølge West Yorkshire News selv, hvad der rører sig i hans martrede sind:

- Når jeg slår ihjel, har jeg mine forældre i tankerne. Havde jeg dræbt dem (...), ville ingen af de her mennesker have været døde. I så fald ville jeg gå omkring som en fri mand uden én eneste bekymring i verden.