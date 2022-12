Seriemorder løsladt i Nepal og er på vej til Frankrig

Den 78-årige franskmand Charles Sobhraj, der er dømt for en række drab i 1970'erne og 1980'erne, er fredag blevet løsladt fra et fængsel i Nepal.

Herfra vil han senere på dagen blive fløjet til Frankrig. Det oplyser hans advokat.

BBC og Netflix producerede sidste år i fællesskab tv-serien 'Slangen' om Sobhrajs forbrydelser.

Charles Sobhraj har siddet i et topsikret fængsel i Kathmandu, Nepals hovedstad, siden 2003.

Dræbte turister

Han menes at have dræbt over 20 vestlige rygsækturister på en såkaldt hippierute i Asien.

Men Nepals højesteret har nu givet ordre til, at Sobhraj løslades. Han har afsonet 19 år af en fængselsdom på 20 år. Domstolen har begrundet løsladelsen med hans alder.

- Nepals regering vil have ham ud af landet hurtigst muligt, og det ønsker Sobhraj også. Så jeg har sørget for, at han skal med et fly fra Qatar Airways klokken 19 (dansk tid). Den franske ambassade kommer med hans rejsedokumenter, siger advokaten Gopal Shiwakoti Chintan til journalister.

Charles Sobhraj er dømt for en række drab i 1970'erne og 1980'erne. Arkivfoto: Navesh Chitrakar/Reuters

Mistænkt i flere sager

Sobhraj blev i 2003 anholdt for drabet på den amerikanske rygsækturist Connie Jo Bronzich. Et drab, der fandt sted i 1975.

Sobhraj nægtede at have dræbt den amerikanske kvinde. Hans sagførere sagde, at anklagerne mod ham var baseret på formodninger.

Adskillige år senere blev han også kendt skyldig i drabet på Bronzichs canadiske ven, Laurent Carriere.

Sobhraj var desuden mistænkt i en lang række andre drabssager.

'Bikinimorderen'

I Thailand, hvor han var kendt som 'bikinimorderen', blev der midt i 1970'erne udsendt en anholdelsesordre på ham.

Sobhraj blev sigtet for at have bedøvet og dræbt seks kvinder, hvoraf nogle dukkede døde op på stranden nær feriestedet Pattaya.

Han blev imidlertid fængslet i Indien, inden han blev retsforfulgt for drabene i Thailand.

Sobhraj har et fransk statsborgerskab. Han har en indisk far og en vietnamesisk mor. Folk, der har været tæt på ham, har betegnet ham som en bondefanger, en forfører, en røver og en morder.

'Slangen'

Han blev kendt som 'Slangen' i kraft af hans evner til at forklæde sig efter en flugt fra et indisk fængsel i midten af 1980'erne.

Sobhraj blev senere pågrebet igen og fængslet i landet igen frem til 1997.

Han vendte tilbage til Frankrig efter sin løsladelse i Indien. Men han blev anholdt igen i 2003 i et kasino i Kathmandu for drabene i 1975 på Bronzich og Carriere.