Seriemorder overfaldet: - Jeg har fået traumer og angst

RETTEN I NYKØBING FALSTER (Ekstra Bladet): Den livstidsdømte triplemorder havde iklædt sig en hvid skjorte og gråblå blazer, da han indtog vidneskranken.

Med blok, kuglepen og et glas vand foran sig indledte Cornelius Bach, tidligere kendt som James Schmidt og endnu tidligere kendt som Lual Lual, sin vidneforklaring med at sende de fire voldstiltalte ud af døren.

- Det kan ikke være rigtig, at de skal sidde og glo på mig, mens jeg afgiver forklaring. Jeg har fået angst i forbindelse med overfaldet. Jeg har traumer, sagde han lettere ophidset og med rystende stemme.

De fire mænd, to på 20, en på 34 og 36, er tiltalt for den 26. marts i år omkring klokken 18.20 at have overfaldet livstidsfangen i hans egen celle på afdeling C4 i Storstrøm Fængsel, hvor de alle afsonede.

Her skulle den ene, en 34-årig mand, have truet ham med ordene: 'Vi smadrer dig, og vi slår dig ihjel', og 'vi ved hvem du er, vi har set programmet, og hvis du ikke fortæller os sandheden, så slår vi dig ihjel', hvorefter de alle ifølge anklageskriftet slog, sparkede og stak livstidsfangen med en smørkniv.

Selv nægter de fire tiltalte sig skyldige. Ifølge deres forklaring tidligere i dag var det livstidsfangen selv, der for op og indledte et tumult, kort efter at de havde spillet backgammon og dart sammen.

- Jeg var helt gennembanket

I retten forklarede Cornelius Bach, at den ene af de fire tiltalte 'ville tale' med ham og insisterede på, at de skulle ind på en af deres celler. Men at Bach i stedet skulle være gået ind til sig selv.

- Pludselig står der fire personer inde i cellen, så begynder de at tage handsker på, og ham i rullestolen (den 34-årige tiltalte red.) truer mig med et kaffekrus, han har i hånden. Han truer med at slå mig ihjel.

Den 34-årige tiltalte er kørestolsbruger efter at have fået amputeret benet, mens hans andet ben er i gaze efter en operation under foden. Men ifølge Cornelius Bach deltog han på lige fod med de andre tiltalte.

- Jeg får i hvert fald fire-fem slag i ansigtet, mens de også sparker mig. Jeg var gennembanket. Jeg forsøger at beskytte mit ansigt. Så ser jeg (20-årige tiltalte red.) har en smørkniv i hånden, og så mærker jeg, jeg bliver stukket i ryggen, mens de slår og sparker mig.

- Hvordan i alverden sparker han dig med sit ene afstumpede ben, pørger den 34-årige tiltaltes forsvarer Poul Hauch Fenger.

- Det andet ben er fuldt kampdygtigt. Han sparkede mig fra sin kørestol. Han rammer mig i nakken, svarede den oprevne livstidsfange med hævet stemme, tydeligt irriteret over forsvarerens spørgsmål.

- Jeg er blevet stukket ned ni gange, hvorfor stiller I alle de spørgsmål?! Det er provokerende, sprugte Cornelius Bach igen og igen, mens retsformanden flere gange måtte dæmpe hans vrede adfærd over for forsvarsadvokaterne.

Man stikker ikke folk på grund af film

De tiltalte hævdede under deres forklaring, at de alle var i Cornelius Bachs celle, dels fordi de skulle bytte tøj med hinanden, og dels fordi de havde byttet DVD'er, der skulle afleveres tilbage.

Livstidsfangen erkendte, at de alle havde været venskabelige mod hinanden i løbet af de tre dage, de havde været på afdeling sammen.

- Vi trænede, spiste og spillede sammen, men pludselig om søndagen (dagen for overfaldet) ændrede deres adfærd sig fra at være venlig til at være mistroisk over for mig.

- Har du været med i en samtale om at bytte tøj? spørger anklageren.

- Det gjorde vi første dag – her byttede vi film, men vi byttede ikke tøj, det var bare en snak, men hvorfor skulle man stikke nogen ned for en trøje eller en film? Det giver ingen mening.

Retssagen fortsætter onsdag, hvor fængselsbetjente skal afgive forklaring. Der forventes at falde dom onsdag eftermiddag.