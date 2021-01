Sex-dømt politiker for syg til retsmøde

Tidligere lokalpolitiker og arrangør af adskillige sex-orgier, Per Zeidler, sygemeldte sig kort før retsmøde i ny sag, hvor han igen anklages for rufferi

Alle - undtaget den tiltalte Per Zeidler - var mandag morgen mødt i Retten i Aalborg til det, der var berammet som det første af i alt tre retsmøder, hvor den tidligere lokalpolitiker i Syddjurs Kommune for anden gang inden for lidt over halvandet år tiltales for rufferi.

Men den 57-årige eks-politiker, der så sent som i maj 2019 blev idømt seks måneders betinget fængsel for at have arrangeret 73 gangbangs med en fortjeneste på mindst 200.000 kroner, var ikke på sin plads, da retsmødet skulle begynde.

Ekstra Bladets fotograf skød flere billeder fra ét af de steder i sommeren 2019, hvor Per Zeidler ifølge politiet arrangerede gangbang på trods af, at han kort inden havde fået en dom for noget tilsvarende. Foto Ernst van Norde

- Min klient har ringet her til morgen og informeret mig om, at han desværre er så syg, at han ikke kan være til stede i dag, forklarede forsvarsadvokat Henrik Garlik.

Per Zeidler blev landskendt, da han i opløbet til kommunalvalget i efteråret 2017 blev afsløret i at stå bag en lang række sex-orgier, hvor prostituerede kvinder mod betaling havde sex med snesevis af mænd på forskellige adresser i Jylland, herunder et forsamlingshus, som Zeidler lejede til udskejelserne.

Artiklen fortsætter under videoen

I Kanal 5-dokumentaren fra 2019 så man også, at Per Zeidler tog imod penge for gangbang. Video: Discovery Networks Danmark

Fortsatte kun en uge efter dom

Den betingede dom fra maj 2019 - med to års prøvetid - satte dog tilsyneladende ikke en stopper for den tidligere kommunalpolitikers sex-arrangementer. Kun otte dage efter at have modtaget dommen, var Zeidler ifølge politiets nye anklageskrift igen manden bag et gangbang. I perioden fra 24. maj til 30. august 2019 stod Per Zeidler ifølge politiet bag yderligere mindst seks arrangementer, hvor én eller flere kvinder havde sex med mænd, der hver især betalte for ydelserne efter en fordelingsnøgle, så kvinderne modtog 80 procent og Zeidler 20 procent af indtægterne.

Tilbage i efteråret 2019 opsøgte Ekstra Bladet Per Zeidler i hans nye hjem ved Hadsund, men han åbnede ikke, da vi bankede på døren. I stedet fotograferede Zeidler vores reportere ud igennem et vindue. Foto Ernst van Norde

Selvom Per Zeidler i den nye sag 'kun' har scoret, hvad der svarer til knap 18.000 kroner for at planlægge og indramme sex-orgierne på to forskellige adresser i Nordjylland, så vil anklager Kim Kristensen, Nordjyllands Politi, kræve den midaldrende mand idømt ubetinget fængsel, fordi det anses som en skærpende omstændighed, at Per Zeidler trods sin første dom fortsatte med at bryde loven.

Artiklen fortsætter under videoen

Per Zeidler i dokumentaren fra 2019: - Det er ulovligt på den måde, at du snyder told og skat. Video: Discovery Networks Danmark

Skrantende helbred

Ifølge den tidligere lokalpolitikers forsvarer, advokat Henrik Garlik, nægter Per Zeidler sig skyldig, hvis han når at blive frisk til at møde i Retten i Aalborg onsdag klokken ni. Kan han ikke det, kræver retten, at han senest tirsdag klokken 13 har skaffet en lægeerklæring, der forklarer hans fravær. Sker det ikke, vil anklagemyndigheden anholde Per Zeidler med henblik på at gennemføre de tre berammede retsmøder.

- Min klient var syg med covid-19 og indlagt på hospitalet i foråret. Hans helbred lider under, at han døjer med nedsat lungekapacitet og leddegigt, siger Henrik Garlik til Ekstra Bladet.

Hvis Per Zeidler kendes skyldig for rufferi, er der en strafferamme på op til fire års fængsel.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Gangbang-Zeidlers store nedtur Det har været dybt at falde for Per Zeidler, siden den tidligere udvalgsformand og lokalpolitiker i Syddjurs Kommune og folketingskandidat for Liberal Alliance i 2017 blev taget med bukserne nede som en anden alfons, der tjente penge på at hyre prostituerede kvinder, som havde sex med snesevis af mænd på forskellige adresser rundt omkring i landet. Sagen trak tæppet væk under Per Zeidlers politiske karriere og førte siden til skilsmisse fra moren til hans to voksne sønner. Zeidlers efterfølgende, personlige nedtur var på et tidspunkt så dyb, at han ifølge egne udtalelser til et lokalt medie overvejede selvmord. Indtil afsløringen i Aarhus Stiftstidende var Per Zeidler en markant personlighed med sin lokalpolitiske profil i Syddjurs Kommune, men efter at sagen om sex-orgierne var blevet kendt i offentligheden vendte hans tidligere bysbørn i Rønde ham ryggen, og han er kun dukket op i medierne igen, fordi han tilsyneladende fortsatte sine ulovlige aktiviteter med at arrangere gangbang for liderlige mænd parate til at betale op til flere tusinde kroner for at have sex med en eller flere af Zeidlers prostituerede. Vis mere Luk

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Kræver Per Zeidler fængslet

Så meget tjener ekspolitiker på gangbangs

Efterforskes af politiet: Sådan foregår et gangbang hos ekspolitiker

Skal på anklagebænken om to måneder