Sex i ministerbilen: Her er dommen

KØBENHAVNS BYRET (Ekstra Bladet): Fredag er der faldet dom i sagen mod statsministerens tidligere ministerchauffør.

Ubetinget fængsel i fire måneder for privat brug af ministerbilen, lyder afgørelsen i Retten i København. Han blev frifundet for to tilfælde af voldtægt.

I samme sag er Tanja Iversen, der er blevet kendt som 'lokkeduen', blevet idømt en betinget dom på fængsel i 30 dage for medvirken til stillingsmisbrug samt brugstyveri af ministerbilen 4. august 2021.

Begge har nægtet sig skyldige gennem sagen.

Ministerchaufføren

Den 42-årige ministerchauffør var tiltalt for voldtægt, misbrug af sin stilling, grov forsømmelse i tjenesten og brugstyveri af en ministerbil.

Annonce:

I perioden mellem 2015 og 2021 skulle manden have kørt 11 kvinder rundt forskellige steder i landet, hvilket ifølge anklagen medvirkede til, at han udviste grov forsømmelse eller skødesløshed i tjenesten.

Under retssagen forklarede et vidne endda, at hun havde haft sex med chaufføren i ministerbilen.

De to tilfælde af voldtægt kædes dog ikke sammen med ministerbilen i anklageskriftet, men skulle være foregået chaufførens privatliv. Retten har tilsyneladende ikke fundet det tilstrækkeligt bevist, at chaufføren har begået voldtægterne.

Lokkeduen

I perioden inden 4. august 2021 indgik Tanja Iversen og Ekstra Bladet et samarbejde, som gik ud på, at Iversen skulle agere lokkedue og på den måde være med til at dokumentere et eventuelt misbrug af ministerbilen.

Ekstra Bladet valgte dog undervejs at droppe aktionen og siden historien. Iversen valgte derfor selv at gå til politiet. Det fik sagen til at rulle mod ministerchaufføren, men her blev hun blev også selv tiltalt.

Kvinden valgte at anke sin dom på 30 dages betinget fængsel, mens ministerchaufføren modtog fængselsstraffen på fire måneder.

Opdateres ...