Sex-sag udsat på ubestemt tid

Først mødte han ikke op ved Retten i Aalborg mandag morgen, og nu gør han det heller ikke onsdag, hvor han for anden gang på kun halvandet år skulle være stillet over for en tiltale om rufferi.

Den tidligere lokalpolitiker i Syddjurs Kommune og folketingskandidat for LIberal Alliance, Per Zeidler, har tilsyneladende så skrantende et helbred, at Retten i Aalborg via en lægeerklæring har godkendt, at den spektakulære sag foreløbig udsættes på ubestemt tid.

- Det er korrekt. Vores begæring om anholdelse (af Per Zeidler) bortfalder, fordi retten har modtaget en lægeerklæring, der godtgør, at den tiltalte er for syg til at deltage i retsmødet i morgen (onsdag), siger Kim Kristensen, anklager hos Nordjyllands Politi, til Ekstra Bladet.

Per Zeidlers kontrafej var synligt fra mange lygtepæle i efteråret 2017, da han indledningsvis var kandidat til byrådet i Syddjurs Kommune. Kandidaturet ophørte dog brat, da hans første sexsag blev afsløret. Foto Ernst van Norde

Han ønsker ikke at komme nærmere ind på, hvad begrundelsen i lægeerklæringen er for, at Per Zeidler ikke kan være til stede i retten. Den 57-årige tiltaltes forsvarsadvokat, Henrik Garlik, sagde dog til Ekstra Bladet mandag morgen i minutterne efter at det første retsmøde var blevet udsat, at det ikke er nogen hemmelighed, at Per Zeidlers helbred skranter, fordi han lider af nedsat lungekapacitet og leddegigt.

Artiklen fortsætter under videoen

I Kanal 5 dokumentaren fra 2019 så man også, at Per Zeidler tog imod penge for gangbang. Video: Discovery Networks Danmark

Risikerer at skulle bag tremmer

Den 57-årige tidligere kommunalpolitiker er i den seneste af to lignende sager tiltalt for at have arrangeret mindst seks gangbang med prostituerede kvinder på to forskellige adresser i Nordjylland i perioden fra 24. maj til 30. august 2019. Gruppeknaldene, hvor flere mænd mod betaling har sex med de prostituerede kvinder, gav ifølge anklageskriftet i sagen Per Zeidler en fortjeneste på knap 18.000 kroner.

De seneste gangbang skete kort tid efter, at Per Zeidler i maj 2019 blev idømt seks måneders betinget fængsel for i en lignende sag sammen med en jævnaldrende mand at have orkestreret 73 gangbang med en personlig fortjeneste på mindst 200.000 kroner.

Artiklen fortsætter under videoen

Per Zeidler i dokumentaren fra 2019: - Det er ulovligt på den måde, at du snyder told og skat. Video: Discovery Networks Danmark

I den nye sag, som i omfang er mindre end den første, kræver anklagemyndigheden imidlertid ubetinget fængselsstraf til Per Zeidler.

- Det sker, fordi det er strafskærpende, at den tiltalte har gentaget sin lovovertrædelse, siger anklager Kim Kristensen.

Hvis Per Zeidler kendes skyldig i den endnu ikke påbegyndte sag, risikerer han fængsel i op til fire år.

