Sexkult sender endnu en kvinde bag tremmer

Endnu en af bagmændene bag en sexkult, hvor kvinder i årevis blev holdt som sexslaver, kan se frem mod flere år bag tremmer.

Nancy Salzman, der bliver betragtet som medstifter af kulten NXIVM, er onsdag blevet idømt 3,5 års fængsel. Det skriver blandt andre New York Times og NBC News.

Salzman er blevet dømt for sin rolle i gruppen, som kaldte sig selv en selvhjælpsgruppe, men var noget ganske andet. Således holdt NXIVM blandt andet kvinder indespærret og tvang dem til sex - i mange tilfælde ved at true dem med kompromitterende materiale.

NXIVM-kultens leder Keith Raniere - afbilledet i retten i 2020 af en tegner. Foto: Jane Rosenberg/Ritzau Scanpix

Flere af kvinderne blev brændemærket med kultleder Keith Ranieres initialer - KR.

Blandt anklagerne mod Nancy Salzman var også, at hun stjal identiteter på nogle af kultens kritikere og hackede sig ind på deres emailkonti i perioden fra 2003-2008, ligesom hun planlagde at skaffe sig af med nogle af beviserne i sagen - videoer, der viste hende undervise i NXIVM.

Kultleder idømt 120 års fængsel

Hendes forsvarer plæderede for, at hun skulle slippe for fængsel og i stedet idømmes to års husarrest, fordi hun - ifølge sit eget udsagn - var blevet 'snydt, kontrolleret, ydmyget og i sidste ende ledt til en kriminal adfærd' af gruppens leder Keith Raniere.

Han er tidligere blevet idømt 120 års fængsel i sagen, hvor hans handlinger af dommeren blev betegnet som 'onde, perverse og ekstremt seriøse'.

Nancy Salzman fotograferet i marts 2019 på vej mod retten i Brooklyn, New York. Her erklærede hun sig skyldig i en række af de anklager, der var imod hende - og nu er hun så idømt 3,5 års fængsel i sagen. Foto: Mary Altaffer/Ritzau Scanpix

Salzman og Raniere blev - ifølge førstnævntes advokater - introduceret til hinanden på et tidspunkt, hvor Nancy Salzman var særdeles sårbar efter en skilsmisse.

De indledte et forhold, men det stoppede brat, da Nancy Salzman var flettet tiltrækkeligt ind i hans planer og var under hans kontrol, argumenterede forsvarsadvokaterne.

De påstod endvidere, at Salzman - ligesom andre kvinder i sexkulten - blev tvunget til at leve på en streng diæt for at leve op til Ranieres idé om den perfekte kvinde.

Skuespillerinde Allison Mack er også en del af den grusomme sexsag fra New York. Foto: Mark Lennihan/Ritzau Scanpix

Skuespillerinde lokkede andre med

Også en kendt amerikansk skuespillerinde er dømt i sagen om sexkulten.

Tidligere på året blev Allison Mack, som er kendt fra blandt andet Smallville, idømt tre års fængsel, efter hun havde erklæret sig skyldig i at have manipuleret kvinder til at blive sexslaver for kultlederen Keith Raniere.

Kort før dommen faldt, var skuespillerinden ude med en undskyldning.

- Jeg undskylder overfor dem, som jeg har ført ind i NXIVM. Jeg er ked af, at jeg nogensinde udsatte jer for det ondskabsfulde og følelsesmæssige misbrug af den forskruede mand, skrev hun i et brev.

Lauren Salzman, datter af den ny dømte Nancy Salzman, er også selv idømt en fængselsstraf i sagen. Foto: Seth Wenig/Ritzau Scanpix

Også Salzmans datter, Lauren Salzman, er dømt i sagen. Hun fik fem års fængsel på trods af sin fremtrædende rolle i kulten, efter hun valgte at vidne mod Keith Raniere.

Og flere retssager er undervejs.

