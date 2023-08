Sexlegetøj udløste alarm på villavej: Politiet søger vidner

Onsdag aften troppede både politiet og Forsvaret op på Bredekildevej i Kalundborg.

Der var blevet slået alarm til ordensmagten, fordi en cylinderformet genstand, som var pakket ind i avispapir og tape, var blevet placeret ved en postkasse, og det skabte utryghed på villavejen.

'Det var ikke muligt at fastslå, om genstanden var farlig, så politiet afspærrede området og tilkaldte forsvarets bomberyddere (EOD),' oplyser Midt- og Vestsjællands Politi i døgnrapporten.

Efterlyser vidner

Genstanden viste sig dog at være erotisk legetøj.

Alligevel vil politikredsen gerne i kontakt med vidner, som har set personer eller køretøjer på Bredekildevej i løbet af onsdagen, op til at genstanden blev fundet, eller som har andre oplysninger om den mistænkelige genstand.

- Genstanden var i hvert fald så mistænkelig, at den skabte noget frygt, som gør, at vi gerne vil undersøge nærmere, hvad motivet kunne være til at stille den der, siger Charlotte Tornquist, der er kommunikationsmedarbejder ved Midt- og Vestsjællands Politi, til Ekstra Bladet.

Sagen efterforskes

Politiet kan nuværende tidspunkt ikke sige, om det har været intentionen, at genstanden skulle skabe frygt på villavejen.

- Det er derfor, vi gerne vil i kontakt med den person, der har stillet den der, for at finde ud af, hvad årsagen var. Om det var, fordi det skulle skræmme nogen, eller fordi man ville lave sjov eller hvorfor, fortæller Charlotte Tornquist.

Politikredsen efterforsker derfor fortsat sagen.

Der blev slået alarm til politiet klokken 18.01. Efter en robot fra EOD havde undersøgt genstanden og konstateret, at den var ganske ufarlig, blev den fjernet og taget med til nærmere undersøgelse.

Politiet var færdige på adressen omkring klokken 22, hvor afspærringen blev ophævet.