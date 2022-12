Kun i Ekstra Bladet

I mere end 40 år lå et afgørende spor i politiet bevis-arkiver, mens gerningsmanden bag en brutal voldtægt og drab på 15-årige Jackie Montgomery gik fri.

Da drabet skete i juni 1975 i Islington i England, var det ikke muligt at teste for dna, men en ny gennemgang af den 47 år gamle uopklarede drabssag har nu ført til, at den nu 75-årige pensionist Dennis McGrory 19.