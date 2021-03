Sigtede i dukkesag løsladt

RETTEN PÅ FREDERIKSBERG: Tre mænd er blevet løsladt, efter de har siddet varetægtsfængslet i snart to måneder i forbindelse med sagen, hvor de er sigtet for at have hængt en dukke med statsministerens ansigt op med en strop i forbindelse med en corona-demonstration 23. januar i år.

Dommeren tillagde dog løsladelsen opsættende virkning på anklagemyndighedens begæring. De er derfor fortsat varetægtsfængslet, indtil Østre Landsret har taget stilling.

Før Mette Frederiksen-dukken gik op i flammer, så den sådan her ud. Foto: Tariq Mikkel Khan

Senioranklager Søren Harbo havde forinden argumenteret for, at de tre sigtede skulle varetægtsfængsles i yderligere fire uger, hvorefter politiet håber at have færdigefterforsket sagen.

Forsvarer i dukkesag: - Han har det stramt

- Derefter skal vi gøre op med, hvad der skal rejses tiltale for, sagde han og gav udtryk for, at det ikke var noget, der kunne klares på hverken en halv eller en hel dag.

Forsvarerne for de tre mente ikke, at der var grundlag for fortsat varetægtsfængling hverken i forhold til proportionalitet eller retshåndhævelsen.

Advokaten, der mødte for den 32-årige, understregede også, at der skulle være mulighed for at ytre sig.

- Alle har ret til at ytre sig, også dem, der er uskolede og upolerede. Det, der er pointen, er, at der skal være plads til folk, der ikke er vant til at optræde i den offentlige debtat. Uden at man skal sidde varetægtsfængslet i månedsvis for det, sagde han.

To af mændene har siddet varetægtsfængslet siden 24. januar, mens den tredje blev varetægtsfængslet 25. januar.

De tre, der er 30, 32 og 34 år, har erkendt, at de har håndteret dukken, men de nægter, at det var dem, der stak ild til den.

Sigtede i dukkesag bliver bag tremmer

Forsvarer i dukkesag: - Han har det stramt