Sigtelse: 17-årig skød med revolver

Ingen blev ramt under skudepisoden, oplyser politiet

En 17-årig er blevet anholdt, efter at han torsdag skulle have skudt med en revolver på et stisystem i Brabrand.

Det oplyser Østjyllands Politi på Twitter.

Episoden fandt sted omkring klokken 11 ved Edwin Rahrs Vej, og ingen blev ramt af skud.

Drengen er sigtet for besiddelse af skydevåben på offentligt sted under særligt skærpende omstændigheder, lyder det fra politiet.

Han bliver fremstillet i grundlovsforhør fredag kl. 11 i retten i Aarhus.

Ekstra Bladet forsøger at få en uddybende kommentar fra Østjyllands Politi.