Sigtelse: 21-årig tvunget til hvidvask af 250.000 kroner

Tre mænd på henholdsvis 20, 24 og 38 år er fredag blevet anholdt og sigtet for ulovlig tvang, vidnetrusler og frihedsberøvelse af en 21-årig mand.

Det skriver Københavns Politi i en pressemeddelelse.

I slutningen af marts skulle de tre mænd ifølge politiet have passet den 21-årige op under påskud af, at de skulle have hjælp til at hæve penge.

Efterfølgende blev han gennem fire timer kørt rundt og tvunget til at hæve og videreføre cirka 250.000 kroner, som han modtog på sin konto.

Pengene, som den 21-årige under sin tilfangetagelse ufrivilligt endte med at hvidvaske, stammede fra et bedrageri mod et ældre ægtepar fra Vestsjælland, der blev franarret over 290.000 kroner.

Et muldyr

Ifølge vicepolitiinspektør Peter Høholt fra Københavns Politi er brugen af såkaldte muldyr en kendt metode, når kriminelle skal have hvidvasket penge fra eksempelvis bedrageri.

- Det er heldigvis sjældent, at det sker som i dette tilfælde under tvang og frihedsberøvelse, siger han i pressemeddelelsen.

Han advarer samtidig mod, at man frivilligt deltager i hvidvask af penge, da det er det, der gør det muligt for de kriminelle at sløre pengesporet og potentielt slippe afsted med bedrageriet.

- Men muldyrene er typisk de første, vi finder frem til, siger Peter Høholt.

Flere sigtede

De tre mænd fremstilles fredag i grundlovsforhør, og anklager kræver de tre mænd varetægtsfængslet.

En fjerde mand er desuden anholdt i sagen, han er sigtet for hvidvask, men han bliver ikke fremstillet i grundlovsforhør.

Det vides ikke, hvordan de anholdte forholder sig til sigtelserne.