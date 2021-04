Sigtelse: 45-årig planlagde indbrud i egen villa

Hvad der så ud til at være en sag om indbrud for Syd- og Sønderjyllands Politi, viste sig faktisk at være forsikringssvindel

En 45-årig mand er sigtet for forsikringsbedrageri og falsk anmeldelse, efter han i februar anmeldte, at der havde været indbrud i hans hus i Ribe. Fra villaen var der forsvundet designerlamper og elektronik for over 100.000 kroner.

Det viste sig dog, at anmelderen selv havde en finger med i spillet.

Det skriver Syd- og Sønderjyllands Politi i en pressemeddelelse.

Videoovervågning fra en nærliggende virksomhed førte politiet til en 35-årig mand fra Bramming. Ved ransagning af mandens bopæl viste det sig, at de fleste af de stjålne ting befandt sig hos ham, og den 35-årige erkendte indbruddet.

Da politiet efterforskede indbrudstyven nærmere viste det sig dog, at han han havde haft kontakt med den 45-årige, hvis hus han var brudt ind i, og at de to havde indgået en aftale om indbruddet.

Begge mænd har tilstået, og mens den 45-årige sigtes for forsikringsbedrageri og falsk anmeldelse, er den 35-årige sigtet for medvirken til bedrageri.