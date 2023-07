Sigtelse: 59-årig i voldsomt overfald på kvinde

En 59-årig mand er torsdag blevet varetægtsfængslet i fire uger.

Det har Retten i Esbjerg besluttet ved grundlovsforhøret, der blev ført for lukkede døre.

Manden er sigtet for vold, trusler på livet og for frihedsberøvelse ved at have truet en 48-årig kvinde ind i en bil, slået hende og i omkring fire timer kørt rundt med hende, indtil politiet standsede køretøjet i Tistrup onsdag klokken 13.42.

Bilen, han kørte i, var omtrent en time forinden blevet efterlyst af politiet. Her oplyste politiet også, at borgere, der så bilen, ikke skulle tage kontakt til føreren.

Den sigtede erkendte delvist og kærede ikke kendelsen.

- Jeg vil gerne takke for de mange henvendelser, vi fik fra borgerne. De var medvirkende til, at sagen blev opklaret så hurtigt, siger vicepolitiinspektør Jan Lambertsen fra Syd- og Sønderjyllands Politi i en pressemeddelelse.

Søger vidner

Men politiet er altså ikke færdige med den sølvgrå Opel Astra. De søger nemlig stadig vidner, der kan have set bilens færden.

Der er tale om en en sølvgrå Opel Astra med sort kofanger foran med registreringsnummer AD 33 762.

Politiet vil nu gerne høre fra vidner, der har set køretøjet, og eventuelt personer omkring det på Bakkevej i Varde i går mellem klokken 9.30 og 10.30. Har du set noget, så ring til politiet på telefon 1-1-4.

Syd- og Sønderjyllands Politi har ikke yderligere oplysninger i sagen af hensyn til efterforskningen, der fortsætter i den kommende tid.