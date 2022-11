Sigtelse ændret: Mand forsøgte ikke at begå terror

Sigtelsen mod en 33-årig mand, der har været sigtet for forsøg på terror i Aarhus, er ændret til en sigtelse for forsøg på grov vold, skriver Anklagemyndigheden i en pressemeddelse.

Den 33-årige blev anholdt 19. juli i år, hvor han blev sigtet for forsøg på terrorisme efter at have kørt en bil ned ad Frederiksgade i Aarhus med høj hastighed, så flere mennesker måtte springe til siden for ikke at blive ramt.

Østjyllands Politi har i samarbejdet med Politiets Efterretningstjeneste sidenhen efterforsket i sagen, og nu er den efterforskning nået så vidt, at Statsadvokaten i Viborg har valgt at konkludere, at man vil ændre sigtelsen til 'forsøg på grov vold og hensynsløs farforvoldelse.'

Særlig rå, brutal eller farlig

Man kan stadig ikke fortælle meget om sagen, da den fortsat behandles bag lukkede døre, udtaler statsadvokat Jakob Berger Nielsen i en pressemeddelse fra Anklagemyndigheden.

- På baggrund af det, som nu er klarlagt om kørslen og den sigtede gennem efterforskningen, er der ikke grundlag for at rejse tiltale for forsøg på terrorisme, og derfor vil sigtelsen mod den 33-årige blive ændret til forsøg på vold af særlig rå, brutal eller farlig karakter samt hensynsløs fareforvoldelse. Sagen behandles stadig for lukkede døre, og derfor er det begrænset, hvad vi på nuværende tidspunkt kan sige om sagens detaljer.

Den 33-årige nægter sig fortsat skyldig.

Han har siden grundlovsforhøret 19. juli i år været varetægtsfængslet i surrogat på en lukket psykiatrisk afdeling.